El imitador Carlos Álvarez contó que la parodia que hizo de Dina cantando el tema de Shakira fue muy divertido y a la gente le ha gustado porque es una crítica social. Además, grabó videoclip junto a otros humoristas pidiendo la paz para el Perú y su derecho a trabajar.

“Ayer (jueves) tuve una función en La Estación, cerraba con el personaje de Dina y la gente pidió que cantará como Shakira y tuve que hacerlo más o menos porque yo no canto como Shakira. Nos hemos reído bastante”, señalo

El video de Dina Shakira se hizo viral.

Surgió la idea con Raúl Dávila (su productor) y mi equipo, dijimos ‘hagamos cantar a Dina como Shakira’ y ha chancado a Castillo, Cerrón, a Porky por los peajes, le ha tirado barro a todo el mundo. Hasta ella misma se ha criticado al decir ‘este cargo me queda grande y ahora voy a terminar como tuuu’. Ojalá también le guste a Shakira porque nuestros políticos son infieles con el pueblo y clara-mente parecen que son más Casio que Rolex con el Perú. Entonces, cantamos: “cambiaste un Mercedes por un triciclo o un whisky por vino de Acho”. Yo me he divertido mucho.

A la gente le ha vacilado...

Claro, es que tiene un mensaje de humor político, de crítica social...

También grabaste un video con Jorge Benavides, Ernesto Pimentel y otros humoristas pidiendo la paz.

Así es, fue una idea nuestra. Algo que debo agradecer es que inmediatamente Jorge Benavides, Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Patricia Portocarrero, Christian Ysla, Katia Palma, Patricia Alquinta, Miguel Moreno, Barraza, Melcochita, Javier Santagadea dijeron ‘acá estamos para apoyar’ y fue un lindo gesto. Creo que el mensaje en vez que lo hagan los políticos, debían darlo gente que el pueblo quiere porque los hace reír.

La situación que vive el Perú es difícil, complicada.

En estos momentos tan duros para nosotros como artistas, como humoristas es muy difícil hacer reír porque la gente está tensa, nerviosa, preocupada, triste y tenemos que hacer un doble esfuerzo para para hacer reír. Estamos pasando momentos muy duros y preocupados, imagínate ayer murieron 2 personas más en las carreteras, un bebé y una señora que le dio un infarto, otro en Arequipa. El mensaje del video es que queremos la paz y nuestro derecho a trabajar, son esas cosas que pedimos.

Los cómicos alzaron su voz por la paz.

Todos tenemos puesta la camiseta de la paz. No faltan algunos detractores que piensan que porque pedimos la paz estamos pidiendo impunidad, que no haya justicia o estamos a favor del gobierno. La paz es para todos para lo que quieren sus reivindicaciones, para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra Policía Nacional para aquellos que quieren protestar pacíficamente.

