Martincito, interpretado por Carlos Álvarez, ya tiene listo su nuevo gabinete

El nuevo presidente ‘Martincito’ (Carlos Álvarez) señala que pondrá mano dura a la corrupción para sacar adelante al país, y anuncia que Ricardo Gareca será su nuevo primer ministro.



“Voy a poner las cosas en su sitio, nada de cutras ni de coimas. Creo que he sido claro y el que no chambea se las verá conmigo. Recuerden que soy ‘Martincito’ y haré mis milagros, al menos en mi juramentación pude juntar a perro, gato y harto pericote”, señala con humor el cómico, que celebrará su 35 aniversario el próximo 4, 5 y 6 de mayo en el Canout.



Dígame, Presidente, ¿será ‘Mechita’ su mano derecha?

‘Mechita’ ya fue. No va a ser ministra. Más bien, en la juramentación la vi con un muñeco vudú lleno de agujas, eso me pone nervioso.



Bueno, entonces, ¿quiénes estarán en su gabinete?

Les adelanto que Ricardo Gareca será el nuevo primer ministro, después del triunfo ante Croacia su popularidad está en 300 % y todo el mundo le hará caso.



¿Otros nombres?

Bueno, el ‘Mudo’ Rodríguez irá al Ministerio de Defensa y el ‘Oreja’ Flores estará a cargo de inteligencia porque escucha todo.



¿Qué hará con Mamani?

Tiene un gran talento y se va a canal 7, ahí puede grabar todo lo que quiera. Además, me han llegado muchos CV, como el de la ‘China’, pero no tiene experiencia laboral. El de ‘Yesenia Panza’ con certificados bamba.



¿Quizás le pida asesoría a PPK?

Quise llamarlo, pero me quedé sin saldo. Espero que no esté molesto conmigo, pero seguro que estará ocupado con todas las investigaciones que le esperan. Además, el único Pedro Pablo que conozco es el santo apóstol.



¿Irá al Mundial de Rusia?

Solo por un partido, voy y vengo, porque si me ausento mucho son capaces de vacarme.



¿Y ahora cómo recibirá a Maduro?

Es problemático, polémico, loco, pero tenemos que recibirlo. Ah, y también burro, el otro día le preguntaron cuál era la mitad de uno y respondió: el ombligo. (E. Castillo)