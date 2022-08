Carlos Álvarez decidió acudir a la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida, luego de haber recibido amenazas de muerte no solo en su contra, sino también en agravio de su familia. En declaraciaones para el diario La República, el actor cómico aseguró recibe estos ataques a través de las redes sociales y han aumentado desde que hizo la parodia de Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo.

“Se han metido con mi familia, mientras era conmigo, yo siempre he dado la cara, he salido al frente, pero ya cuando se meten con mi familia, yo creo que es una cobardía y yo le digo a estas personas, a estos troles, perfiles falsos, que den la cara, que no sean cobardes, que no lleguen a amenazas de esta manera, sobre todo a la familia de una persona”, acotó el humorista.

Asimismo, aseguró que viene haciendo humor político hace 39 años pero que lamentablemente hay mucha gente intolerante. “Siempre lo he hecho y si esto pisó algunos callos es así, son personajes que están bajo los reflectores... les tomamos el pelo, hacemos bromas y tomamos la actualidad con un poco de humor, lamentablemente hay mucha intolerancia pero que esto atraviese la línea de las amenazas es realmente indignante”, indicó.

Según Carlos Álvarez, también puso una denuncia por el delito de reglaje ya que siempre ve, en los exteriores de su casa, varios autos que cuando lo divisan, salen disparados. “Si he notado que estas amenazas han arreciado cuando comenzó esta parodia de la primera dama de la Nación. Ahora, yo no puedo acusar y decir que es gente del gobierno, quizá son troles, sobones, franeleros y en todo caso, quizá a los personajes reales no les moleste tanto, pero algunas personas sí y yo lamento mucho eso, pero aquí seguiremos en primera línea haciendo nuestro trabajo”, acotó.

Finalmente, aseguró que ha recibido mensajes que dicen ‘ya estás muerto’, ‘en unos días vas a tener una sorpresa’ y ‘ahora le toca a tu familia’.

