Carlos Vílchez brindó sorprendentes declaraciones sobre su relación con Carlos Álvarez. El cómico de 'El Wasap de JB' declaró enfáticamente que si su excompañero regresa a hacer dupla con Jorge Benavides, él tendría que renunciar.

"Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. No es que nos llevemos bien o mal, pero no me gusta mucho trabajar con él. Trabajé un mes creo, pero no me agrada", dijo Carlos Vílchez.

Estas declaraciones sorprendieron a muchos. Melochita incluso calificó de 'envidioso' a Carlos Vílchez por sus declaraciones y manifestó que si el humorista sintió incomodidad, no debió decir nada.

"Si no le gusta trabajar con Álvarez, eso debió quedarse para él. No puede hacerlo público, prácticamente eso es envidia. El señor Álvarez es tremendo imitador, una gran persona. El artista no tiene que ‘maletear’ a nadie porque sino no eres profesional. Él nunca se mete con nadie, es una persona tranquila. Jamás estuvo metido en escándalos, su currículum es positivo”, dijo Melcochita.

¿Qué tiene que decir Carlos Álvarez sobre toda la situación que se ha generado alrededor de su presencia en El Wasap de JB. El cómico acepta que tiene una forma exigente de trabajo y le gusta la disciplina, cosas que no a todos les agrada.

"No tengo comentarios. A ‘Melcochita’ lo quiero mucho y él sabe que soy exigente y antipático en el trabajo. Deben aprenderse bien las letras, actuar bien y tener disciplina. No comparto el chongo ni que hagan lo que quieran", declaró Carlos Álvarez a Perú21.

Además, el cómico no descartó volver a unirse con Jorge Benavides para hacer dupla. Según contó Carlos Álvarez, espera que puedan coincidir en horarios para que JB vaya a Willax y se una a un sketch.

"Sí me gustaría volver a trabajar con él. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no lo sé. La secuencia que grabamos fue lo más comentado y lideró (el rating) en su horario. Sería genial que Jorge nos devuelva la visita a Willax TV. Hay que coordinar los tiempos", señaló Carlos Álvarez.

