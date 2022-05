Carlos Álvarez deslizó la posibilidad de un pronto retiro de la comicidad, tras casi 40 años de exitosa carrera en televisión y también en shows presenciales. “No siento que estoy desfasado; pero siento que ya son 40 años y quiero dirigir mi vida, mis energías y las de mi equipo de trabajo en otras cosas”, manifestó.

El destacado imitador brindó una larga entrevista a La República en la que se pronunció sobre esta posibilidad de dar un paso al costado en su carrera.

“Ya son 39 años de carrera, me falta un añito para cumplir 40 años, van a ser cuatro décadas en este negocio, en este trabajo que yo amo tanto”, manifestó Álvarez.

“Llega un momento en el que es preferible retirarse a que te retiren; yo no siento que me están retirando, no siento que estoy desfasado, pero siento que ya son 40 años y quiero dirigir mi vida, mis energías y las de mi equipo de trabajo en otras cosas”, manifestó el actor cómico.

EXPRESIDENTE LO LLEVÓ A CASA DE CITAS

En otra entrevista para diario El Popular, Carlos Álvarez manifestó que también podría escribir un libro en el que contaría algunas de las principales anécdotas que vivió a lo largo de su vida.

En dicha entrevista Carlos Álvarez confesó que un expresidente lo llevó ‘casi secuestrado’ a un prostíbulo luego que festejaron su cumpleaños.

