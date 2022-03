Carlos Álvarez se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio y le pidió frenar delincuencia

La noche del viernes, el actor cómico Carlos Álvarez se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, con el objetivo de entregarle en sus manos los planillones de firmas y la carta con las propuestas de cada una de las personas que exigen poner un alto a la delincuencia en el país.

“Le he hecho llegar el planillón con sus firmas, donde plasman su indignación, el dolor que estamos atravesando con la delincuencia y eso necesita soluciones, hechos concretos, acciones prontas”, señaló el líder de la Vacuna del humor, que se emite los sábado por Willax TV.

De acuerdo a Carlos Álvarez, el mandatario se comprometió a plantear nuevas estrategias para detener el ingreso de delincuentes extranjeros a territorio peruano.

“Él ha mostrado bastante preocupación. la delincuencia extranjera sumada a la peruana ya no se puede permitir. Esta casa ya no da para más, no podemos permitir más delincuencia extranjera. Esta cruzada no termina aquí, el presidente de la República se ha comprometido en una semana más tardar realizar una acción conjunta con la policía y estar en la frontera norte, que haya un filtro para evitar el ingreso indiscriminado”, puntualizó el cómico.

