Carlos Álvarez hace una acusación a través de su cuenta Facebook contra Manuel Liendo Rázuri, el conocido 'pistolero de San Isidro'. Según el actor cómico, el recordado sujeto que amenazó con un arma de fuego a un conductor por grabarlo mientras manejaba en sentido contrario, lo amenazó con demandarlo por imitarlo.

En el video de Facebook, Carlos Álvarez indicó que Manuel Liendo Rázuri lo llamó por teléfono diciéndole que interpondría una demanda en su contra, manifestando que el tema del incidente está judicializado.

"Este señor dice que me va a interponer una denuncia en la Fiscalía, que no va a permitir que yo haga su personaje, que no tome su nombre, que no permitirá que le tome el pelo, que no me burle porque el tema está judicializado", cuenta Carlos Álvarez en Facebook.

Ante esta situación, Carlos Álvarez manifestó que él en ningún momento ha mencionado el nombre de Manuel Liendo Rázuri durante la imitación y que ni siquiera le ha puesto nombre al personaje con que interpreta.



"Nosotros jamás hemos utilizado su nombre, en ningún momento hemos dicho 'Manuel Liendo'. Ni siquiera le he inventado ningún nombre. En mi programa simplemente hacemos sátira de la noticia, nada más. No juzgamos a nadie, simplemente parodiamos la noticia", declaró Carlos Álvarez.

Por ese motivo, el humorista dejó en claro que si algo sucedía más adelante, quería dejar por sentado lo que ocurría. Carlos Álvarez indicó que Manuel Liendo lo había estado buscando en diferentes lugares, pero no lo encontró.

"Sé por la llamada que usted estaba muy enfurecido la verdad. Me han dicho que fue a buscarme al teatro, que me ha buscado en todos los canales y no me encontró y que usted no me lo va a permitir, de una manera molesta, enfurecida", declaró Carlos Álvarez.

Carlos Alvarez

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE