Carlos Álvarez agradeció a Trome y sus lectores por haber votado por su imitación de Lapadula y ser elegido como el ganador en el ‘Ranking Trome 2021′.

“Muchas gracias a Trome y todos los que han votado por ‘Lapadula’, quien es un personaje muy querido y yo le tengo un gran cariño. Soy su hincha porque es bien luchador, se cae y se levanta, no se lamenta y sigue jugando. Yo soy fanático de Gianluca porque no se da por vencido”, señaló.

Gianluca se ha ganado el cariño de la gente...

Hasta le dio su camiseta al Papa. Él tiene al Perú en su corazón, la otra mitad de sus genes son peruanos y como dicen : la sangre llama.

Que te hayan elegido como la mejor imitación de Lapadula también es un reconocimiento a tu trabajo y carrera...

Sí y lo agradezco porque es un trabajo de imitación, artístico y gracias por este reconocimiento. Me dan una buena noticia, días antes de mi cumpleaños que es el 7 de enero y la voy a pasar solito con mi torta porque tengo que cuidarme.

¿No harás un tono como Paolo Guerrero?

No, nada que ver ni me voy a vestir de vaquero, eso no es lo mío. Tengo que cuidarme y cuidar a los míos.

Carlos Álvarez: “Hacer humor político en el Perú es complicado”

El imitador Carlos Álvarez afirmó que hacer humor político en el Perú es complicado y asegura que seguirá al frente de su programa porque no dará ni un paso atrás.

Comentaste que algunos de tus personajes son incómodos para los políticos de turno.

Hay personajes que nos han costado unos problemas, sobre todo en las redes nos han macheteado. Es muy jodido hacer humor político en estas condiciones, pero no voy a dar un paso atrás, seguiré adelante. Pase lo que pase estoy en mi país, dando la cara, trabajando, ganando honestamente mi plata, dando trabajo a mis artistas, mi equipo técnico, cuidándonos del virus y para adelante, pero es complicado trabajar así. En redes te amenazan, insultan, difaman, es increíble, pero seguimos adelante.

¿Te preocupa todo este odio en las redes?

A mí no me entran balas y voy a seguir con mi trabajo. Yo creo en la libertad, hago humor y mi humor trata de ser en lo posible, de acuerdo a las noticias, imparcial. Mi especialidad es el humor político y si a alguien le molesta, mala suerte.