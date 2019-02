Vigía que fue discriminada por ingeniera en Arequipa estalló en llanto en programa de Carlos Álvarez

Elena Viza Choquecondo, la vigía que fue discriminada e insultada por una ingeniería en Arequipa, estalló en llanto en un vivo en Facebook con Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez con su elenco del programa 'Oe...¡es en serio!', de ATV, quisieron rendir un homenaje a la vigía que fue agraviada hace algunos días mientras cumplía su trabajo en la variante de Uchumayo en Arequipa.



Carlos Álvarez destacó la fortaleza de la mujer arequipeña y su empuje para sacar adelante a sus tres hijos. "No a la discriminación", dijo muy enérgico, recordando el desagradable episodio que le tocó vivir a la mujer mientras cumplía con su labor de vigía, quien fue agredida verbalmente por otra mujer con palabras de grueso calibre.



Sumamente emocionada, Elena Viza Choquecondo agradeció el gesto de Carlos Alvarez y no pudo evitar derramar algunas lágrimas.



"Agradezco a todas las personas que me han mostrado su apoyo y solidaridad. Este episodio ha sido muy duro para mi, pero me ha servido para darme cuenta que unidos podemos lograr muchas cosas. No guardo rencor a nadie, pero sí pido que la discriminación desaparezca de una vez por todas de nuestro país", dijo la mujer.



Carlos Álvarez y su elenco le regalaron presentes para sus tres menores hijos en edad escolar como útiles escolares, uniformes, víveres, bicicletas, electrodomésticos y vales de consumo le fueron entregados frente a cámaras que se aprecia en la cuenta de Facebook del cómico.