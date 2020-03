Después de su paso por el emblemático colegio ‘Leoncio Prado’ y por la Escuela Militar de Chorrillos, Carlos ‘Tomate’ Barraza mostró su molestia e indignación a raíz que el capitán Christian Cueva fue retirado del patrullaje por abofetear a un civil que estaba desacatando el toque de queda.

"Yo estuve en el ‘Leoncio Prado’ y en la Escuela Militar. Mis promociones son comandantes en actividad y estamos en total desacuerdo con lo que ha pasado con el capitán. ¿Qué pasaría si el Ejército no hubiera salido a cuidar las calles?, imagínate… Reinaría el caos, habría saqueos, amotinamientos en las cárceles, homicidios y robos. Al capitán no lo han destituido del ejército, pero lo más probable que sí lo hagan por la presión. Este militar no puede ser destituido de su cargo, no le pueden dar de baja por esto, es imposible y tampoco pueden retenerlo para no ascender. No se le puede truncar la carrera a un oficial del Ejército por abofetear a un salvaje que estaba ebrio (desacatando el toque de queda)”, precisó Barraza, quien le brindó su respaldo al capitán Cueva.

“Si seguimos así esto no va a parar en 15 días y vamos a seguir perdiendo trabajo, las orquestas, los cantantes, los negocios, los señores que pidieron un préstamo para comprarse un carro y hacer taxi… negocios propios, los ambulantes”, acotó el líder de ‘Los Barraza’.

Hace poco también atropellaron a un soldado que se encontraba cumpliendo con su deber en las calles de Puno y falleció camino al hospital… Eso pasa cuando el país se empapa de ignorancia y salvajismo. En tu caso, estás trabajando en ‘Radiomar’ y también te expones porque tienes que salir de tu hogar…

Me expongo porque tengo mi bebé pequeña, una niña de 12 años y mis padres son prácticamente ancianos porque ya pasaron la base 7, pero estoy llevando información a los peruanos y me apasiona lo que hago. Sin embargo, hay gente, ignorante, salvaje, energúmenos, sátrapas, gente lumpen que están acostumbrados al frenesí de las drogas, del alcohol y nadie les puede decir nada porque no respetan las leyes… están completamente equivocados.