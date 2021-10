Carlos ‘Tomate’ Barraza y su esposa Vanessa López han protagonizado a lo largo del tiempo innumerables confrontaciones públicas. En medio de acusaciones por infidelidad y denuncias de todo tipo como agresiones y tocamientos indebidos, la pareja se reconcilió, sin embargo, hoy están en el ‘ojo de la tormenta’ tras su fuerte pelea en vivo en Magaly TV La Firme.

En la última edición del programa de Magaly, ‘Tomate’ y Vanessa se dijeron de todo en los pasillos de ATV, donde se encontraron y se vieron las caras. Ambos tuvieron fuertes calificativos con el otro y se faltaron el respeto ante las cámaras.

“Lo perdonaba y seguía con María Grazia, Shirley Romina, la de Estados Unidos. Y después rajabas con ella. Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo”, lo acusó Vanessa López en vivo.

Tomate Carraza y Vanessa Lopez se enfrentan (Video: ATV)

Sin embargo, esta no es la primera vez que se enfrentan, el sobrino del ‘Chato’ Barraza tiene un largo historial de peleas con la madre de su hija. En esta nota te contamos cuáles fueron sus denuncias y acusaciones.

MADRE DE BARRAZA DENUNCIA A VANESSA

En febrero del 2016, Carlos Barraza y la modelo Vanessa López contrajeron matrimonio completamente enamorados. Pero a los pocos meses, las peleas salieron al frente y las discusiones eran constantes, dañando el amor de la pareja.

A mediados del 2017, Martha Chervellini, madre de ‘Tomate’ Barraza denunció públicamente a su nuera, en aquel entonces, por violencia familiar. Según reveló le mandaba mensajes llamándola ‘loca’ y ‘vieja alcahuete’.

VANESSA ACUSA DE INFIEL A ‘TOMATE’ BARRAZA

Pese a pasar los malos ratos y una reconciliación de por medio, Vanessa López acusó al padre de su hija de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones. Esto varios meses después de que ambos decidieran iniciar un tratamiento para que ella pudiera quedar embarazada.

“La tercera vez me dolió muchísimo porque él sabía que yo quería ser mamá de nuevo, tener mis hijos, me había puesto yo dos embriones y bueno, dos días antes que me entere de la infidelidad, yo le había que estaba embarazada”, reveló Vanessa para el programa ‘Válgame Dios’.

ACUSA A ‘TOMATE’ DE AGRESIÓN

En otro momento, Vanessa López se sentó en televisión nacional para revelar que ‘Tomate’ Barraza la había agredido físicamente. La modelo mostró un video donde se le veía un golpe en su rostro.

Según contó al entonces programa ‘Válgame Dios’, el hecho ocurrió en Puerto Maldonado. Ambos habían discutido y el cantante habría perdido los papeles.

Pese a ello, Vanessa manifestó que ninguno de los dos iniciará demandas contra el otro y decidieron no volver a mencionarse en ningún medio o publicación en sus cuentas de redes sociales

DENUNCIA POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

En marzo de 2021, Vanessa López hizo una fuerte denuncia contra el sobrino de ‘Miguelito’ Barraza. Acusó al locutor de radio que va a su casa para tocarle sus partes íntimas sin su consentimiento.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre los abusos que comete ‘Tomate’ Barraza en su contra. Vanessa López afirma que el cantante le hace escándalos en la puerta de su casa cuando la visitan amigos.

Vanessa López denuncia a Tomate Barraza por tocamientos indebidos-TROME

DENUNCIA POR NO PAGAR PENSIÓN A SUS HIJA

Tras su separación, Vanessa López denunció a Carlos Barraza de no pasarle la pensión de alimentos que le corresponde a su menor hija. Según dio a entender, el cantante de salsa se habría desentendido de la pequeña.

“Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al Sr. Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija. Que yo pueda salir en algún momento, que alguien me venga a dejar o recoger a mi casa, eso a él no le debería importar”, dijo.

“Dijo: No te voy a dar porque no tengo. Alguien que no tiene, no tendría la cantidad de carros que tiene él, la cantidad de ropa, de zapatillas. Todo eso se paga con plata”, añadió la modelo en conversación con una periodista de Magaly TV La Firme.

LO ACUSA DE ACOSO

Las acusaciones no quedaron ahí, la modelo Vanessa López también arremetió contra el padre de su hija por supuestamente acosarla. Según dijo, la cantidad de cartas notariales que le manda viola su tranquilidad.

“Me ha llenado de cartas notariales, hasta (las ha enviado) a mi familia. Nunca me llamó ni me escribió (para arreglar las cosas) Él me está llenado de cartas notariales y eso, para mí, es como un acoso, no me deja tranquila. Tengo estrés y cuido a mi bebita 24/7, estoy con ella todo el día y llenarme de este tipo de cosas me incomoda”, sostuvo.