Carlos Cacho d ijo que ‘una reina no debería hablar de otra reina’ al preguntarle por el ‘post’ que publicó Jessica Tapia sobre la participación de Alessia Rovegno, este 14 de enero, en el Miss Universo que se desarrollará en Nueva Orleans. El ‘zar de la belleza’, fue categórico al señalar que la hija de Bárbara Cayo es ‘bellísima, divina’ y la ve entre las cinco finalistas de este certamen de belleza que es tendencia en las redes sociales.

Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre Alessia Rovegno en el Miss Universo?

Me encanta, está divina y estoy seguro que llegará al cuadro final.

¿Entre las cinco finalistas?

Claro que sí. Top 5 de hecho, habla perfecto el inglés, que es fundamental, y su pasarela está muy bien.

Pero la critican mucho por el tema de la oratoria, incluso Jessica Tapia puso un extenso post en sus redes sociales

Creo que una reina no critica otra reina, hay que apoyar. Ella se ha preparado mucho y todos deberíamos estar con ella. Es nuestra reina y es una niña muy bella, estoy siguiendo sus movimientos de cerca y lo está haciendo bien. Los comentarios que no suman deberían de guardárselos, sobre todo si no los sustentan.

¿Supongo que con los missólogos también intercambias opiniones?

Siempre los leo, pero yo no solo la veo a ella también al resto.

Claro, también hay talento en las otras candidatas

De las latinas, ella con Colombia son las más impactantes, no me llama la atención otra hasta ahora.

Extrañó que Osmel Sousa primero le diera crédito y luego como que la ninguneara.

Osmel es una persona que su crítica hace rato es muy ofensiva y sin mucho nivel profesional. Siendo quién es debería de tener más cuidado, pues cuando opina agrade muy a menudo y nadie se atreve a decírselo. Hay que llevar la crítica a otro nivel, pierde seriedad su punto de vista tan ofensivo y lo peor es que cree que es divertido, no sé quién se lo ha dicho. A su edad pierde respeto como persona y como profesional, es mi punto de vista.

¿Conoces a Alessia en persona?

Sí, claro en la oficina de Jessica (Newton) y me encantó.

Una última pregunta, ¿qué opinas de las críticas que ha recibido por broncearse y que hacen eco de las cirugías que no se hizo?

Que se vayan a mirar a un espejo … ¡Vamos Alessia! y ¡Arriba Perú!