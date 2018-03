Carlos Cacho apelará sentencia tras perder juicio contra Ezio Oliva por difamación agravada [VIDEO]

El abogado del Carlos Cacho, Luis Peña, contó que

el día miércoles 14 en la mañana presentaron la apelación luego de conocerse que el juez dictaminó un año de prisión suspendida y 50 mil soles como reparación civil para el maquillador.

¿Por qué ? Por el caso de difamación agravada contra Ezio Oliva tras difundir un video íntimo del cantante en el 2014. Todo sucedió en el programa 'Mil Disculpas' cuando Carlos Cacho tildó de 'imbécil' al cantante y dijo que se burlaba y jugaba con las mujeres.

Según el abogado de Carlos Cacho, la sentencia impuesta por el juez Rodolfo Neyra Rojas no está fundamentada porque no existen pruebas físicas como un video del maquillador hablando mal de Ezio Oliva.

“Lo que sigue es que el recurso de apelación se eleve a la Sala Superior. Consideramos que la sentencia no está debidamente

fundamentada, afirma hechos sin ningún sustento probatorio. No existe en ninguna parte del expediente un video que muestre una expresión de manera peyorativa del agraviado, lo que existe son comentarios, hechos, comportamientos que él (Ezio) mismo generó, que dicho sea de paso es un video que él ha filmado, no se sabe si con autorización de la otra persona”, aseveró el abogado de Carlos Cacho.

¿Esta sentencia podría ser un agravante para Cacho, ya que

anteriormente fue sentenciado por atropellar a una persona?

No, desde el principio él reconoció su responsabilidad, está cumpliendo con eso. Está pagando su reparación civil y no tiene ningún problema.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.