Carlos Cacho se presentó en el programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, para denunciar que por poco y fue víctima de estafa por parte de un sujeto que se hizo pasar por un amigo de la infancia. Según el estilista, su hermana le preguntó si le podía dar su número al estafador, quien se escondió tras el nombre de su amistad.

“Percy Van Oordt es un amigo de la infancia, y mi hermana me dice, ‘te está buscando Percy Van Oordt, ¿le doy tu número de WhatsApp?’. Sí, le digo. Yo creía que estaba hablando con él, pero no era así. Estaba hablando con una persona que se hacía pasar por Percy. Me daba detalles, el nivel de amistad, el cariño, el trato, las palabras con las que Percy y yo nos tratamos siempre. Me hacía creer que hablaba realmente con Percy ”, dijo el exconductor de televisión.

Asimismo, narró que el sujeto le dijo que estaba por llegar a Lima y le pidió el favor de recibirle unas maletas que iba mandar previamente por Fedex. “Le doy mi dirección y mi DNI. Luego me escriben de Fedex diciendo que hay un problema de impuestos, que todo lo mandado por Percy de los Estados Unidos tiene un impuesto de 17 mil dólares y que Percy solo ha pagado 6 mil... El resto de impuestos que faltaban pagar tenía que pagarlo yo y si no lo pagaba en 24 horas pasaba a disposición de la SUNAT”, contó Carlos Cacho.

En ese momento, lo embargaron las sospechas y decidió hacerle una videollamada, que el estafador rechazó. Más tarde, le indicó que estaba hablando con su abogada y luego le reveló la supuesta verdad. “En una de las laptops yo he escondido 350 mil dólares. Nos vamos a ir presos porque yo estoy enviando dinero ilegal al Perú’. Le dije, ‘escúchame, nos vamos a ir a la cárcel es mucha gente, de ninguna forma voy a dejar que tú te salgas con la tuya, no voy a hacer eso. Me asusté” , narró el estllista.

Carlos Cacho se encuentra preocupado porque delincuentes consiguieron su dirección.

