Carlos Cacho se burla de Stephanie Valenzuela y su príncipe musulmán [VIDEO ]

El maquillador Carlos Cacho se burló de la modelo Stephanie Valenzuela, quien anunció que tiene un romance con un príncipe musulmán, recordándole que en Perú hay muchos que pertenecen a la 'realeza'.

“Si ella (Stephanie) es feliz, pues enhorabuena... pero hay que remitirse a las pruebas, hay que verlo. Porque aquí en Lima conozco a muchos príncipes, como el ‘Príncipe de Gamarra’ o el ‘Príncipe Acollino’, ja, ja”, comentó Cacho.

Por otro lado, negó que el problema económico haya sido el inconveniente para seguir como jurado junto a Gisela Valcárcel. “Nunca me llamaron, no he negociado nada. El programa está muy bueno y los cambios siempre vienen bien”, indicó Carlos Cacho.