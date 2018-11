Indignación causaron las palabras de Carlos Cacho, quien dijo que el quechua no es un idioma porque no tiene "alfabeto" y que solo "es una lengua", en el programa de Milagros Leiva.

En ATV Noticias Edición Matinal, Milagros Leiva agregó un segmento al programa que se llama 'Talento Matinal' teniendo como jurados a Carlos Cacho yPaco Bazán.



La participante Pierina Caycho sorprendió en el programa de Milagros Leiva interpretando 'Suspiros', un vals de Esther Granado, en quechua.

Paco Bazán aplaudió a Caycho: “Qué lindo es el quechua, de verdad, qué lindo es quechua. Es una lengua que te abraza, que tiene calor, una armonía maravillosa (...) Además ha hecho algo muy difícil: ha combinado dos idiomas en una canción”, agregó.

Sin embargo, Carlos Cacho mencionó a Paco Bazán que se había equivocado sobre la definición del quechua. "Solamente un comentario. Haz mezclado una lengua y un idioma, no son dos idiomas. Para ser considerado idioma tiene que tener alfabeto y el quechua no lo tenía", indicó el estilista.

Ni Milagros Leiva ni Paco Bazán corrigieron a Carlos Cacho, pues el quechua es el cuarto idioma más hablado en América. Asimismo, es el idioma oficial-además del castellano-en siete países: Perú, Bolivia, Colombia, Argentina Chile, Bolivia y Ecuador. La cantidad de hablantes de lenguas quechuas se estima entre ocho a diez millones.

Por supuesto, las palabras del estilista generaron indignación en las redes sociales: "Carlos Cacho, sentado junto a Paco Bazán, y frente a la periodista Milagros Leiva, acaba de afirmar que "el quechua no es un idioma, es sólo una lengua, porque para que una lengua sea considerada idioma es necesario un alfabeto". Y a nadie se le movió una ceja. ¿Qué opinan?", "Recién veo el video de Carlos Cacho diciendo que el quechua no es un idioma, sino que es una lengua porque no tiene alfabeto. ¿Investigó sobre si hay una ley que aprueba su alfabeto hace ya varios años? Qué ganas de menospreciar la interculturalidad. La ignorancia es atrevida", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

