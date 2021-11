Por primera vez, Carlos Cacho habló de su vida sentimental y contó detalles de su noviazgo con Erinson, con quien lleva más de siete años de relación. El maquillador ofreció una entrevista al programa ‘Vida y Milagros’ de la periodista Milagros Leiva por su canal de YouTube y abrió su corazón.

Al ser consultado por el amorío que tiene con su actual pareja, Carlos Cacho no dudó en contar anécdotas de su convivencia y por cómo nació el amor entre ambos.

“El amor no aparece de la noche a la mañana. Hay un gusto, pero nadie se enamora de quien no le gusta, primero la persona te gusta y luego como te gusta quieres conocerla y cuando la conoces te das cuenta que tienen cosas en común y vas descubriendo que esa persona puede ser para ti”, dijo.

En otro momento, el estilista y gran amigo de Gisela Valcárcel, reveló que es cursi pues le gusta sorprender a su pareja con románticas frases.

Carlos Cacho cuenta detalles de su novio: “Me dice tú eres una bendición, me siento la rosa de Guadalupe”. Video: Milagros Leiva YouTube

“Soy muy enamorador, soy de frases, te digo cosas cuando lo amerita, pero él también. Por ejemplo me dice ‘tú eres una bendición’, entonces yo me siento la Rosa de Guadalupe... Esas cosas hacen que reviva, la gente dice que es cursi, pero no lo es, es bonito. Se le ve muy sexy cuando cocina, en cambio yo no cocino nada”, precisó.

CARLOS CACHO Y SU ROMANCE DE 7 AÑOS

Carlos Cacho reveló que su pareja Erinson tiene 33 años y una hija y argumentó que él aún no está preparado para adoptar a un pequeño. “No estoy preparado, me da miedo”, dijo.

“Me tomó siete años llegara este momento, con altas con bajas, con pleitos, con llantos, con juramentos de ‘nunca más’, que ‘contigo ni a la esquina’, y a los meses volvíamos”, dijo entre risas.