EN POLÉMICA. Carlos Cacho finalmente reabrió uno de sus salones de belleza, luego sufrir los estragos de la paralización de todas las actividades económicas por la pandemia. Sin embargo, su día se vio empañado por las críticas que desató la denuncia de una vecina de San Miguel, que lo acusó de incumplir los protocolos para evitar contagios de coronavirus.

Rodrigo González fue quien difundió el post de la denunciante, quien también acusa a la Municipalidad de San Miguel por no intervenir el negocio del maquillador.

“Pasaba por Patriotas y me doy cuenta que la municipalidad de San Miguel está comprada, porque no hace nada por este tipo de eventos (inauguración de salón) en plena pandemia”, dice el mensaje de la vecina, que va acompañado de una foto del frontis de la peluquería de Carlos Cacho.

“Vean, sin protocolos de seguridad, mucha gente sin mascarillas o ¿existen mascarillas transparentes? Bueno deja mucho qué pensar de los que atenderán ahí. En cambio, haces fiesta en tu casa con cinco gatos y se aparece toda la comisaría”, finaliza la denuncia compartida por Peluchín.

CARLOS CACHO LA PASÓ MAL EN CUARENTENA

Hace varias semanas, en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, Carlos Cacho reveló que tenía grandes deudas que pagar y no cuenta con ingresos económicos para costearlas. Es más, el empresario aseguró que, pese a tener 30 años en el rubro, en algún momento pensó en cerrar definitivamente sus salones de belleza pues los bancos “no esperan”.

En un momento de la conversación, el maquillador no aguantó y se quebró, pues sintió que a las empresas formales de su rubro no se les brindaba ayuda. “Se le da facilidad al que no entrega factura, al chueco, al ‘trucho’. Al que quiere tener confianza bancaria el apoyo es cero. Lloro de rabia, de ‘pica’. Son 30 años dedicados a la estética para nada”, concluyó.