Carlos Cacho arremete contra Ezio Oliva: "No es de caballeros filmar a una mujer, las cosas como son"

Carlos Cacho afirmó que Ezio Oliva en vez de enjuiciarlo y buscar culpables, debería reconocer su error y pedir disculpas por grabarse en la intimidad con una mujer.



“Imagino que ese muchacho está molesto, su esposa (Karen Schwarz) también, porque es bien rochoso. A nadie le agrada saber que exista ese video, donde se ve a su esposo en esa situación y con otra persona. Ahora que tú quieras culpar a un tercero, es otra cosa, pero no le eches la culpa a Cacho. Una persona de bien acepta su error y ya. Es más hidalgo reconocer que te equivocaste, ¿acaso yo los filmé? Ni lo publiqué, me acusan de algo insólito. Es un proceso que me hace perder plata. No es de caballeros filmar a una mujer, las cosas como son”, dijo el maquillador, quien presenta su unipersonal ‘Yo, Cacho’ todos los jueves de octubre y noviembre, en La Estación de Barranco.



De otro lado, comentó que se divirtió durante el breve tiempo que estuvo al frente del programa de espectáculos de ATV.



“Nunca me prometieron nada ni me ofrecieron algo. Me gustó, lo hice porque es una ventana. Además, quería mostrarme en esa faceta y en ese horario. Me gusta el espectáculo, estoy informado, entiendo que la mañana es complicada, el horario también, tienes que medir el volumen, pero fue como un piloto”, manifestó.



Por otro lado, contó que se presentará esta noche en ‘El gran show: el dúo perfecto’, donde se verá cara a cara con Santi Lesmes, quien minimizó su actuación como jurado.