Carlos Cacho pidió a Jazmín Pinedo y a los ‘criticones’ de Latina que recuerden los excesos que cometieron en televisión y no se pongan en plan de ‘moralistas’ al censurar la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, así como el incidente de Flavia Laos con Alexandra Méndez.



Carlos, en Twitter pides que no se rasguen las vestiduras los de Latina por las últimas peleas de las chicas de ‘Esto es Guerra’...

Solo te digo algo. ¿Jazmín (Pinedo) no recuerda sus broncas con Michelle Soifer? ¿Por qué son huachafos y ahora se ponen en ese plan de moralistas? No entiendo, critican cuando en Latina, en ‘Bienvenida la tarde’, (las broncas) eran pan de todos los días. A mí, Jazmín me cae superbién, pero me molesta cuando los conductores optan por una postura ejemplar. No se pasen, pues.



Jazmín Pinedo insultó de la peor manera a la producción de Esto es Guerra

Y parece que ‘Peluchín’ estuviera en desacuerdo con los comentarios que Jazmín hace en ‘Espectáculos’.

Entre ellos se mandan tremendos dardos, ¿eso no es violencia? Y ese panel me da risa cuando los escucho opinar. ¡Qué opina Brunella Horna de lo que se puede hacer o no en televisión, cuando la producción de esos programas (‘Amor, amor, amor’ y ‘Espectáculos’) la hicieron llorar y la humillaron tantas veces! La vaca no se acuerda de cuando fue chica reality.



Este sábado es la final de ‘El Gran Show’ y hay mucha expectativa...

Sí, y por primera vez, en 10 años, tengo una pareja que me agrada mucho.

