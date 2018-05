Carlos Cacho califica de cobarde actitud de Magaly Medina frente a situación de Paolo Guerrero [VIDEO]

Carlos Cacho calificó como una ‘cobardía’ la actitud de Magaly Medina al burlarse de la suspensión de Paolo Guerrero.



“Es una cobardía dar una opinión cuando una persona está abajo, caída en el piso y patearle la cabeza. Eso no hace una persona noble, pero ella tiene pobreza en el alma, en el espíritu. Y todo porque culpa a Guerrero de ir a la cárcel, pero que recuerde que estuvo presa por tener dos sentencias previas y una jueza con pantalones la mandó a la ‘cana’”, precisó Carlos Cacho.



Por otro lado, Janet Barboza se sorprendió con la actitud de Magaly.



“Fue una opinión kamikaze. Va a tener difícil su regreso a la televisión, pues no le iba bien y en temas de fútbol la gente no olvida rápido”, comentó. (E.C.)



Magaly Medina sobre Paolo Guerrero