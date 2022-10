Carlos Cacho, el zar de la belleza, comentó que ahora que se acercan las bodas de Tilsa Lozano, Valeria Piazza y Brunella Horna, espera que los invitados estén a la altura de un acontecimiento tan elegante y especial, y no terminen ‘calateándose’ porque la elegancia no solo está en el vestir, si no también en el comportamiento.

Carlos, se acercan más bodas en Chollywood…

Estamos con la oleada de las bodas. Me encanta, me siento contento que las personas, las parejas, sigan creyendo y apostando por el amor. Soy una persona que siempre va a creer en el amor y me parece fantástico que haya gente que todavía lo intente y quiera vivir en pareja como corresponde.

¿Y qué esperas, tú que eres el ‘zar de la belleza’, de estas bodas?

Lo que pasa es que todo lo que se mira con lupa le vas a encontrar un defecto, un error o algo, pero las personas que desean hacer público su matrimonio tienen que entender que, si lo hacen público, están abriendo las puertas al escrutinio público, a la crítica o la tacha. Entonces, como se dice popularmente la carne sale con hueso.

¿Los bailes con ‘calateao’ van o no van ?

En realidad uno tiene que ubicarse. El encargo se respeta, si te encargan un show tienes que saber dónde será el show, en qué contexto, en qué escenario y para qué público. Son los pensamientos básicos de todo artista sensato a la hora de presentarse. Si eres invitado a una boda elegante, vístete elegante y también compórtate elegante, porque la elegancia no es solo el vestir, es el comportamiento también. Hay personas que son elegantes hasta cuando están en jean.

¿Vas a asesorar las bodas de Tilsa Lozano o Valeria Piazza?

Bueno, con Tilsa hablo siempre, me pide algunos consejillos, le cuento, le digo, pues la quiero mucho, pero siento que Tilsa será un poco más escueta en hacer comentarios, no tiene un programa de televisión obviamente, entonces no tiene que soportar las preguntas, la exigencia de lo que es casarte y ser la conductora de un programa. Ella no conduce un programa y por lo tanto no va a tener, digamos, la obligación, la necesidad, la exigencia, la presión de contar detalles de su matrimonio. Va a ser en todo caso un poco más caleta lo que ella presente.

¿Y Valeria, te ha pedido asesoría? ¿Brunella Horna?

No tengo cercanía con Valeria, pero la vi muy bien en el matrimonio de Ethel (Pozo). Yo la catalogué cómo la mejor vestida, para mí, a mí me gustó mucho. Y Brunella es una chica que, creo, como es tan joven lo que va a hacer es pedir ayuda y asesoría. Me parece que es lo correcto cuando una persona no tiene tanta experiencia organizando estos eventos. Por ejemplo, yo organizo algo, con la experiencia, que tengo al ver tantas fiestas, que prácticamente me manejo solo, pero siempre es bueno pedir la organización de una mesa de quesos, la organización de una mesa de dulces. Tiene que haber un productor siempre. Cuando he celebrado los aniversarios de mi carrera o alguna fiesta siempre he tenido un productor, porque me parece que es lo correcto para que tú estés contento y disfrutar. Si tú organizas no disfrutas porque tienes que estar pendiente del desarrollo del evento.

