¡UYYY! Isabel Acevedo emprendió un emprendimiento de automaquillaje. La popular ‘Chabelita’ dictará una master class de maquillaje este 27 de noviembre; no obstante, la noticia no fue muy bien recibida por el estilista y asesor de imagen, Carlos Cacho.

En América Hoy, se contactaron con Cacho para consultare sobre su opinión ante la ‘Chabelita’ como maquilladora.

“La imagen que tengo de ella es que es una bailarina, no sabía que era maquilladora. Yo no la conozco de maquilladora, no sabía que era maquilladora. Yo no sé cual es el público que está buscando”, indicó.

Carlos Cacho dejó entrever la calidad de las clases de la ‘Chabelita’

El maquillador puso en tela de juicio la calidad de la master class de Isabel Acevedo. Según dijo, cada persona corre el riesgo de ir a un lugar no conocido.

Carlos Cacho contra Isabel Acevedo

“Si tú vas a comer a un buen restaurante, sabes que vas a comer bien, porque sabemos la calidad, pero si tú vas a comer en un restaurante no tan reconocido el riesgo lo vas a correr tú (...) Si estás yendo a un lugar que conoces tienes la garantía de poder exigir, pero si no conoces el lugar y no goza de reputación ni trayectoria, no creo que puedas exigir mucho”, sentenció.

