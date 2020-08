El estilista Carlos Cacho afirmó que no se encuentra nervioso ni asustado tras la captura de la banda ‘Los Fierreros de La Perla’, que pretendía asaltar su peluquería.

“Estoy tranquilo, siento mucha tristeza porque la inseguridad y la violencia está en aumento en el país. Creo que todos nos estamos esforzando para salir adelante y estos hechos no ayudan”, comenta el estilista.

¿En los últimos días habías recibido algún tipo de amenaza?

Ninguna. Pero sí he tomado la decisión de aumentar la seguridad, instalar muchas más cámaras y tener un sistema de alarmas.

Enterarte de que una banda de delincuentes tenía en la mira a tu negocio, ¿te pone nervioso o asustado?

Nada de eso, me pone triste. Pero qué le vamos a hacer, hay que seguir echando para adelante, soy una persona de trabajo, de empuje, no me voy a quedar con los brazos cruzados, no soy de los que espera la ola para que me revuelque. Este hecho ya pasó y sigo trabajando.

¿Cómo va el negocio?

Muy bien, estamos súper contentos con el respaldo del público. Nuestros protocolos de bioseguridad son muy rigurosos, cuidamos todos los detalles de nuestros clientes.

¿Te enteraste lo de Beto Ortiz?

Me da mucha pena, espero que salga adelante.

¿Sigues con el programa en redes sociales?

Todos los viernes estamos entreteniendo al público.