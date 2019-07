Carlos Cacho sobre video íntimo de Ezio Oliva: Jamás lo difundí, nunca pasó eso, están faltando a la verdad"

Karen Schwarz dijo que se ‘hizo justicia’ al presentar, en ‘Mujeres al mando’, los documentos de la condena de tres años de prisión suspendida para Carlos Cacho por la demanda que Ezio Oliva le interpuso, por el delito de violación a la intimidad.



“Carlos Cacho se burló como le dio la gana de Ezio Oliva durante varios años. Queda un precedente de que esto no se debe hacer. Carlos, esta es tu sentencia y con esto yo aplaudo a la Justicia. Fueron cinco largos años en los que mi familia y Ezio lucharon para que se haga justicia y se comprobó paso a paso, porque trató de enredar las cosas, que ese video íntimo no fue lanzado en una página web del extranjero sino aquí”, precisó Karen Schwarz.



JUICIO NO TERMINA

Carlos, Karen habló de una sentencia...

El juicio no ha terminado, hemos interpuesto un recurso de nulidad el 2 de julio, se está adelantando.



Pero ¿y el documento que presentó...?

La sentencia se dictó el 28 de junio y el 2 de julio presentamos el recurso de nulidad, ella lo sabe porque se presentaron dos escritos en la mesa de partes. Son dos juicios, el primero Ezio Oliva contra Carlos Cacho y ese lo gané. El segundo es este, Ezio Oliva contra Carlos Cacho y mi exproductor. Uno acabó, este todavía no. Que quede claro que jamás difundí ningún video, que no se malinforme, nunca pasó eso, están faltando a la verdad.