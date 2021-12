POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Debo confesar que charlar con Carlos Carlín me lleva a los tiempos en que una aguja rozaba sobre el vinilo y salía una canción maravillosa. Esta conversación transita por esas rutas, con un lado A y B, que iremos explorando entre cada tema planteado y de este encuentro, conoceremos más de un hombre que nos generó y genera sonrisas, con la nariz roja y sin ella, como en esta oportunidad. Medio siglo por este planeta, vale la pena leerlo.

Carlos, ¿alguna vez pensaste en casarte?

Nunca y ahora menos.

¿Por qué?

Amo mi soledad.

¿Ni tener un hijo?

Para qué traer más gente al mundo.

¿Qué tanto disfrutas estar solo?

Puedo estar todo el día en mi casa sin salir.

¿No eres fácil para enamorarte?

Me cuesta mucho.

¿Amigos?

Tengo un grupo cerrado y son los de siempre.

¿La familia no te presiona para que seas papá?

Felizmente, ya no.

¿Y antes?

De chibolo me incomodaba con la pregunta: ¿Y tú cuándo te vas a casar?

¿Y si te lo mencionan?

A esta edad me importa tres carajos.

¿Cómo es tu relación con Dios?

Creo que existe una fuerza superior.

¿Militas en alguna religión?

Soy católico, bautizado, pero no creo en la institución de la Iglesia católica.

¿Qué comentario te merecen los políticos?

Cero. Mi última decepción fue Martín Vizcarra, creí en él. Entendí que pongas la mano por el que pongas, siempre te va a traicionar.

¿El Perú es racista?

Y clasista.

¿Cómo es el ser humano?

Es imbécil. Decían que el coronavirus nos iba a hacer cambiar y no pasó nada de eso, seguimos iguales y hasta peor.

¿Tus chambas de chibolo?

‘Lavacarro’ en mi barrio de Barranco, pero salían las hermanas de mi mamá, se molestaban y me hacían entrar a la casa.

O sea que sí tienes tu calle.

Es que yo paraba con mis amigos de los callejones.

¿Un recuerdo?

El club del barrio llamado ‘Marcos Pasco’.

¿Quién fue él?

Un pata de la zona que un día se metió una borracheraza y así fue a jugar, le cayó un pelotazo y murió. El equipo llevó su nombre como un homenaje.

¿Otra anécdota de esa época?

Mi papá me regaló una bicicleta y paseábamos frente a la iglesia.

Hasta ahí todo bien.

Llegaba un flaco que se la pedía prestada a todos para pasear, regresaba y te la entregaba.

¿Se la diste?

Lo hice y pasaban las horas y no volvía, casi se hacía de noche, vino mi papá y cuando le conté, me llevó para la casa.

¿Una de colegio?

Una vez agarré todo el año de tonto a un compañero y nunca respondía. Pero el último día de clases, me metió un puñetazo y solo me quedó sobarme e irme.

¿Cómo vamos con el baile?

No lo hago bien. Y ahora, más viejo, menos.

¿Tocas algún instrumento?

No puedo. Por ejemplo, me resulta imposible tocar guitarra y encima mis dedos son chicos.

¿Lugar bravo donde la popularidad te ayudó?

En el penal ‘Sarita Colonia’.

¿Cómo fue?

Un policía me dijo: ‘Quieren que entres al pabellón, pero no podemos acompañarte’ y respondí por qué no y entré. Todos me reconocieron.

¿Cómo nació tu frase ‘cosita rica’ que utilizabas en ‘Pataclaun’?

En ‘El Chavo del 8′, Don Ramón le dice a la tía de Patty: ‘Cosita bien hecha’.

Te gusta la música, ¿qué extrañas?

Los tocadiscos. Mi hermano me compraba los LP de The Beatles. Él aprendió inglés escuchándolos.

¿Algo más?

Cuando volteabas el disco o ibas a poner otro, era todo un ritual.

Te han candidateado para conducir ‘Esto es guerra’.

Qué felicidad que me puedan nombrar entre los posibles conductores de un programa tan exitoso, pero no es lo mío.

¿Qué viene con el arte?

Con Johana San Miguel nos hemos juntado para ‘Un cuentazo de Navidad’. Después de trece años presentamos este show virtual y pueden adquirir sus entradas por la plataforma de Joinnus.

Un abrazo y que todo siga yendo bien.

Un saludo a los lectores de Trome.

TE PUEDE INTERESAR

Johanna San Miguel cuenta por qué lanzó una copa de vidrio: “Me echaron la hielera en la cabeza”

Johanna San Miguel cuenta por qué lanzó una copa de vidrio: “Me echaron la hielera en la cabeza”

María Pía Copello revela que le paga a su hija de 7 años por colaborar en sus TikToks: “Ya tiene su chanchito”