Carlos Carlín afirmó que le gustaría volver a conducir un programa en televisión del mismo formato de ‘Wantan Night’ porque se ha quedado picón y cree que se puede ofrecer a los televidentes un producto diferente y con valor.

“Yo me despedí con mucha pena de ‘Wantan Night’ después de 7 años porque me dejó la posibilidad de reencontrarme con la televisión, de hacer un programa del que me he sentido contento, orgulloso, feliz. Además, le dio espacio a un montón de gente que no tenía donde mostrar su talento y haber creado un espacio de calidad, donde la gente se sentía cómoda y donde cualquier artista internacional que pasaba por el Perú iba al programa”, señaló.

Es un programa en el que te sentías cómodo.

Mira desde el piloto, que fue el programa uno o dos. Lo grabamos primero como piloto con Daniel Peredo y me sentí muy cómodo y dije ‘esto es’ el canal dijo no hay necesidad de más pilotos y más pruebas, pero me sentí cómodo desde el día uno hasta el último día de grabación.

Tú crees que se pueda hacer un programa como ‘Wantan Night’ en la televisión abierta por las exigencias del rating y la competencia.

Yo confío en que se pueda conseguir, no me quiero quedar tranquilo, me he quedado picón con el programa, me ha gustado mucho la experiencia y me gustaría replicarla. Ojalá que se pueda hacer en algún otro espacio y siempre conservando la calidad del producto y ofrecerle a la gente cosas distintas, que creo que es un valor.

Ya tienes alguna propuesta...

Todavía no porque son fechas complicadas, pero voy aprovechar estos tiempos para pensar en otros proyectos. Voy hacer un espectáculo con Johanna (San Miguel) en el teatro dirigido por Bruno (Ascenzo) que sería presencial y como te digo me gustaría retomar la conducción.

Carlos Carlín se despidió de “Wantan Night” con emotivo mensaje

El presentador Carlos Carlín recurrió a sus redes sociales para anunciar que grabó los últimos programas de su espacio en Movistar Plus.

En su mensaje público, el conductor expresó su gratitud a sus seguidores y a su productora Carla Revilla por los 7 años que trabajó en dicho programa televisivo.

“Ayer, después de 7 felices años, grabe los últimos programas de ‘Wantan Night’. Un espacio donde aprendí mucho y donde le dábamos espacio a muchas y muchos artistas nacionales que no tenían otros espacios donde mostrar sus talentos y compartir sus historias”, dijo al inicio de su mensaje en Instagram.

