Carlos Carlín presenta a su guapa y talentosa sobrina bailarina de  Flamenco [VIDEO y FOTOS]

El conductor Carlos Carlínpresentó a su hermana y su sobrina en el programa que conduce por el canal Plus TV, Wantan Night. Ambas hablaron de su pasión por la danza del Flamenco y de la escuela Alma Gitana.



La hermana de Carlos Carlín se llama Lourdes y su sobrina Luciana. La joven heredó su talento para el Flamenco de su madre, quien inició en la danza desde muy pequeña debido a la influencia de su tía Hayde.



Para ellas, el flamenco es parte de su vida cotidiana. "Me encantaba, cuando empezaba a bailar me olvidaba de mis amigas", cuenta Lourdes. La escuela Alma Gitana es donde Lourdes y Luciana encontraron su lugar en el mundo.



En el año 1993, Lourdes Carlín asume la dirección de Alma Gitana debido a la muerte de su tía Hayde. "Cuando tomó la escuela la agrandé, tenemos el alma de gitanas, vivimos en libertad y disfrutamos la vida", cuenta la hermana de Carlos Carlín.



Lourdes Carlín se siente muy orgullosa de ser profesora de Flamenco. "He tenido el privilegio de acompañar a muchas mujeres en el camino. Hay mucha energía que tú entregas", explica la hermana de Carlos Carlín.

Hoy grabe con mi Lourdes mi hna y @lu.carlin para #WantanNight @almagitanaperu #ColorFlamenco @carlarevillalaissle @titofunk Una publicación compartida de carlos carlin (@carloscarlinof) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 11:30 PDT

Luciana, sobrina de flamenco Luciana, sobrina de flamenco Luciana, sobrina de flamenco

Luciana es la sobrina de Carlos Carlín que baila Flamenco Luciana es la sobrina de Carlos Carlín que baila Flamenco Luciana es la sobrina de Carlos Carlín que baila Flamenco