¡TREMENDA BRONCA! Phillip Butters y Carlos Carlín protagonizaron uno de los enfrentamientos más sonados del 2011. La enemistad entre ambos llegó incluso a una acusación por agresión física que el ex ‘Pataclaun’ dio a conocer en televisión nacional.

Todo comenzó cuando Phillip Butters lanzó- en su programa radial- una polémica frase. “Yo por la mañana voy al nido de mi hija y si veo a dos lesbianas u homosexuales chapando, les pido por favor que se vayan a la primera y segunda, a la tercera ya los estoy pateando”, dijo.

Eso provocó una respuesta de Carlos Carlín en su programa de TV. El conductor decidió bromear con un muñeco con la cara del periodista deportivo, el cual besó en la boca y luego de ello lo tiró.

Lo que molestó a Butters, quien no dudó en amenazarlo. “Si quiere provocar, que lo haga en la casa de su abuelita ¿está claro? Soy bueno hasta que dejo de serlo. Si quieres voy a tu programa de televisión y te hago llorar ”, expresó en la radio.

El día que Phillip Butters agredió a Carlos Carlín en una pastelería

Tras ese incidente, ambos coincidieron en una pastelería donde todo se salió de control, ya que Carlos Carlín acusó a Phillip Butters de agredirlo, la encargada de dar a conocer la noticia fue la periodista Mónica Delta.

“Nuestro compañero, Carlos Carlín, ha sido agredido físicamente en un restaurante, en frente de muchísima gente, lamentablemente por otro periodista. Se trata de Phillip Butters”, informó Mónica Delta durante el noticiero de Latina.

Según narró Carlín, fue él quien se acercó a Butters y le extendió la mano para hacer las pases, lo que provocó una reacción violenta del conductor.

“El señor Butters se paró y comenzó a empujarme, pecharme como se dice (…) hasta sacarme de la pastelería San Antonio, yo trataba de buscar a alguien que me ayude porque de un manazo del señor Butters me quedaba sin cara (…) Me ha cogido del cuello y me llevaba en dirección al oscurito, yo no sé si para matarme o tirarme a la pista” , narró.

Luego del incidente, en entrevista con Trome, Carlín hizo un mea culpa. “Reconozco que se me pasó la mano con algún juego en televisión por un muñeco , pero traté de hacer las paces y me sacaron del cuello”, explicó.

