Carlos Galdós asegura que no es ningún 'misógino' y pide perdón a todas las mujeres [VIDEO y FOTOS]

Carlos Galdós desde hace unos días decidió dar un vuelco en sus actitudes hacia la mujer en la televisión tras la ola de críticas que ha recibido, incluso del mismo Ministerio de la Mujer que le envió una carta donde le decía que el contenido de 'La Noche es mía' era "lesivo para las mujeres". "No entendía por qué, si yo las amo, las cuido y las respeto".



"No me daba cuenta que, efectivamente, las estaba cosificando. Me justificaba diciendo que así es la televisión, que es normal jugar a la ruleta quitaprendas, que está bien darle la vueltita a la invitada y poner mi cara de lobo feroz: total, ellas no me decían nada y al público eso le agradaba. El rating nos acompañaba", dice Carlos Galdós en su columna de la revista Somos.

Carlos Galdós mea culpa

Carlos Galdós comentó la reunión que sostuvo con las autoridades del Ministerio de la Mujer, donde "algo pude entender, pero todavía seguía equivocado". Agregó que luego de la aparición de movimientos como 'Las respondonas' y 'Ni una menos', levantando su voz de protesta "me pusieron un título que hasta ahora me duele: misógino".



"Yo no soy ningún misógino. Yo he sido una persona equivocada que creció viendo contenidos machistas. Yo he visto en la tele a las mujeres como elemento decorativo, en ropas diminutas porque lamentablemente así aparecían en los programas cómicos y yo creía que eso estaba bien", indica Carlos Galdós.

"Ahora me he dado cuenta de todo y he cambiado los contenidos de mi programa. Estoy luchando contra esas malas formas instaladas desde hace muchos años como normales. Mi equipo también ha caído en razón porque ellos, al igual que yo, han crecido con esa idea equivocada... Yo estoy cambiando porque amo a las mujeres, las cuido y las respeto... Discúlpenme, he estado equivocado. Es hora de cambiar", finalizó Carlos Galdós.