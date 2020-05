ESCLAVO DE SUS PALABRAS. Carlos Galdós se volvió tendencia por un video de hace dos meses donde menciona que el Coronavirus no va a matar a nadie y pide que no le crean a Martín Vizcarra.

Cuando el primer caso de Coronavirus llegó al Perú, Carlos Galdós minimizó la situación y dijo que era conveniente para Martín Vizcarra porque de este modo la atención estaba centrada en la enfermedad y no en la corrupción. Así se puede ver en un video que se viralizó en redes sociales donde el locutor se muestra incrédulo sobre la letalidad de la pandemia.

“Alguien puede decirle al presidente que diga cosas realmente importantes, díganle que se dedique a las cosas realmente importantes, es muy conveniente para él en este momento el Coronavirus, es el mejor regalo que le pudo dar el mundo (...) Si tú te pones a pensar en el coronavirus no piensas en la economía, en Odebrecht, en cosas que estamos esperando”, menciona Carlos Galdós.

Incluso, Carlos Galdós le pide a su equipo que no le crean a Martín Vizcarra. “En serio les digo no es (...) el chico infectado no se va a morir, menos se va a morir (...) no crean, todo este ruido que se está armando, el mensaje ha dado un presidente a la nación, qué bananeros somos”, indica el locutor.

Carlos Galdós continúa con su mensaje y pide a sus seguidores que no entren en pánico. “Lo que van a hacer con el paciente cero es hacerle un seguimiento (...) pero nadie se muere, no te va a matar el Coronavirus, te lo digo en serio no te va a matar. Los seres humanos convivimos con un serie de virus y todo bien”, precisa el locutor.

Carlos Galdós dijo que el coronavirus no nos iba a matar y que no le crean al presidente (TROME)

