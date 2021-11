Carlos Galdós reaparece, después de tres años, en la televisión con su programa ‘Por Dios y por la plata’, este lunes a las 11 de la noche por Panamericana.

“Este es un magacín, un programa de actualidad, y yo voy a jugar con la actualidad desde el punto de vista de un comediante. Lo que quiero es entretener. También estoy emocionado porque en este caso la responsabilidad absoluta del programa va a recaer sobre mí, porque con mi agencia de representación 11 y 6 Management vamos a producirlo”, agregó.

Te demoraste tres años en volver a la televisión...

Creo que los tres años fueron necesarios. Después de un ciclo intenso es bueno guardarse, al menos a mí me hace muy bien guardarme un rato. Pero bueno, han sido tres años necesarios porque además demanda mucho trabajo, la televisión es esforzada, no paras nunca.

Comentas que vas a jugar con la actualidad, que muchas veces puede ser el mejor chiste.

También puede darte ganas de llorar, pero yo lo único que quiero es que la gente se vaya a su cama riendo, feliz, contentos con esta versión.

En tus anteriores programas mezclas el humor con la información, seguirás con ese estilo...

Sí, de todas maneras. No necesariamente a mí me contratan para hacer los comentarios de Hildebrandt ja, ja, ja , él lo hace de la pm y punto

Vas a competir con ‘La banda del Chino’, ¿crees que será difícil?

Mira, la programación de la televisión es como un bufé y mientras más variado, es mejor, más opciones, que haya mayor variedad no significa que lo otro sea malo, ojo. ‘Por Dios y por la plata’ es un plato nuevo en el bufé de la televisión, pero te aseguro que va a ser el más rico, eso no me cabe la menor duda, y lo van a querer repetir.

¿Te preocupa el rating?

De hecho hay unos objetivos. Cada canal tiene su propio volumen de audiencia y eso depende de muchos factores. El propósito es incrementar esos volúmenes de audiencia en el horario.

La risa es importante.

Mira la risa y el llanto, ambos son necesarios. En mi caso, de la risa me encargo yo.

¿Sigues con tu programa de radio?

Sí, estoy todos los días en radio Oxígeno de 6 a 10 de la mañana, ya sabes que es mi casa hace 20 años, y los sábados estoy presentándome en vivo y en directo en ‘La Estación’, de Barranco. Ese es el combo completo porque se van a despertar conmigo de 6 a 10 de la mañana por Oxígeno y van a irse a la cama riéndose también de 11 a 12 de la noche por Panamericana.

TE PUEDE INTERESAR :

Miguel Hidalgo le echa flores a Tilsa Lozano y aclara que tienen una excelente relación

Destruyen a Deyvis Orosco por usar lentes oscuros en su baby shower y Jessica Newton lo defiende

Muere Elva Alcandré, primera actriz del teatro nacional