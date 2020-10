SE SUMA AL RAJE. Carlos Galdós y Magaly Medina conversaron en Magaly TV La Firme. La conductora entrevistó al locutor radial a propósito de su stand up virtual donde interpreta al persona “Un viejo de mi(...)”. Durante la entrevista, ambos se burlaron de los integrantes de Esto es Guerra, Mario Irivarren y Luciana Fuster.

Fue Magaly Medina quien lo incentivó al raje con la pregunta ¿Qué opinas de Mario Irivarren y Luciana Fuster en la radio? Un espacio en el que también trabaja Carlos Galdós. Al respecto, el locutor radial precisó que “esos chicos agarran un libro y se desmayan”.

“Se han perdido los valores, la gente no respeta nada (...) en nuestra época uno no tiene memoria, los caballeros no teníamos memoria, debería darles vergüenza, la otra con el futbolista”, continúo Carlos Galdos su crítica contra los chicos realities.

Como se recuerda, Magaly Medina se la ha agarrado con Luciana y Mario después de que los chicos realities calificaran su programa de destructivo y le pidieron a sus radioescuchas que dejen de sintonizarlo porque viola la privacidad de las personas.

Magaly Medina y Carlos Galdós se burlan de Luciana Fuster (TROME)