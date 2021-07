El showman, Carlos Galdos, repasará en vivo sus dos décadas dedicadas al humor. “Esta noche del 29 de julio será literalmente única. Voy a repasar las anécdotas de cada show, cosas que no se suelen contar, todo lo que ocurre detrás del escenario. Lo haré con mi banda, cantaré en vivo y compartiré mucho material del recuerdo en video”, adelanta Carlos Galdos de la esperada celebración por sus dos décadas de carrera artística en el espectáculo titulado: “Galdos: 20 Años – Live Stream”.

Para Carlos Galdos este en vivo, que se proyectará desde un moderno estudio limeño, equipado con tecnología de punta, será el “Lado B” de su aplaudida faceta de comediante, que nos ha regalado personajes entrañables como El Charly, Carlos Enrique, La Menopaúsica, Tito y más. La presentación incluirá también hilarantes pasajes de su vida y de su paso por la televisión y la radio. “Será una noche de confesiones”, anuncia el showman.

“Han pasado 20 años y ¡cómo nos hemos divertido! En este tiempo he crecido, me he casado y me he divorciado dos veces. Me han visto hacer todo de la única forma que conozco: desde la sinceridad y la honestidad y eso incluye mis éxitos y fracasos”, afirma Galdós agradecido con sus seguidores que le han dado vigencia todo este tiempo. “Celebrar es honrar lo que hacemos, celebras a la gente que estuvo contigo y ahí han estado ustedes: el público. Voy a hacer un live stream desde un escenario gigantesco, en el que todos nos vamos a reír mucho”, acota el irreverente comediante, cuyo insumo de su arte se centra ahora en su universo emocional.

NUEVOS TIEMPOS

Carlos, quien dice que más que aplausos extraña la interacción en persona con sus seguidores (sus risas, sus caras, sus gestos), está dispuesto a volver a los shows presenciales, solo cuando “se den las condiciones de seguridad para todos”. Para el locutor de radio Oxígeno, lo más difícil de enfrentar durante la pandemia covid- 19 ha sido la indolencia frente a la muerte. “Me aterra la idea de acostumbrarme al resumen estadístico diario y sus cifras de contagiados, internados en UCI y muertos. Todos los días, en el Perú, es como si se cayera un avión lleno de pasajeros y nos está pareciendo normal. Eso no está bien”, refiere.

No obstante, en pandemia, él también supo reinventarse. “Hemos hecho encuentros por zoom cada 45 días, proponiendo un tema y desarrollándolo con el público en vivo. He incorporado esta herramienta a mi trabajo que ha permitido que mucha más gente tenga acceso a una noche de entretenimiento”, afirma.

LA PREVIA

50 minutos antes de “Galdos: 20 Años”, un grupo cerrado podrá conectarse con Carlos Galdós para ver las previas del Live Stream. Según el acceso que adquieran, los usuarios podrán hacerse acreedores a regalos como un DVD autografiado, “storie” personalizado, foto autografiada, entre otros obsequios. Más detalles en: EntradaYa (bit.ly/3i6SfrO).

