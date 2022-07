Carlos Galdós usó sus redes sociales para hacer un mea culpa, luego que un extracto de un show suyo de 2009 se viralizara en TikTok y le cayera una lluvia de críticas por expresarse mal de Gisela Valcárcel, Paolo Guerrero y Magaly Medina.

“Está circulando un TikTok un bite de un show mío del año 2009, hace trece años, donde tengo unas declaraciones hiperdesagradables, muy desagradables, hacia una serie de personajes, entre ellos Gisela Valcárcel”, acotó el también actor en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, aseguró sentirse muy avergonzado por sus palabras aunque indicó que esta experiencia le ha servido para darse cuenta de sus errores. “ Esa no es una forma de hacer humor, es más, me averguenza pero bueno, para eso está el archivo, para mirar y entender que hay cosas que no se debieron hacer nunca y no se deben volver hacer”, acotó.

Finalmente, se disculpó con los afectados y aseguró que en su publicación de mea culpa estaba etiquetando a Gisela Valcárcel y su equipo de trabajo, principales afectados por sus palabras.

Cabe indicar que Carlos Galdós estará desde mañana 28 hasta el 30 con su show “Yo también puedo ser presidente”.

¿QUÉ DIJO CARLOS GALDÓS DE GISELA?

Carlos Galdós ofrecerá su stand up comedy ‘Yo también quiero ser presidente’ los próximos días y las cámaras de Magaly Medina recordaron parte de su show del 2009. En su presentación, el comediante ironiza con distintos personajes como Gisela Valcárcel, Paolo Guerrero y hasta con la misma ‘urraca’.

Durante su stand up, el presentador de televisión bromea con el pelotero Guerrero diciendo: “Es un crack, pero ¿cuál es el comentario? No, oe, con las tres piernas patea” .

Sin embargo, no solo quedaría ahí, pues también se refiere a la famosa Gisela Valcárcel y su exitoso paso por la televisión. “Gisela Valcárcel, una mujer hiper exitosa, nunca falta en una reunión ‘oye, aló Gisela’, noo, Gisela se arrasó a medio canal” , menciona desatando la risa de todos los presentes.

