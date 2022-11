Carlos Galdós, después de un largo proceso de crecimiento personal, estrena su primer taller ‘La vida es hoy’ , que presentará este 17 de diciembre en el Auditorio del Colegio Médico. Y afirma que ahora mostrará su lado más vulnerable.

“Aprendí a conectar con mi amor propio y mi confianza y, sobre todo, aprendí a tomar decisiones sabiendo que la vida es aquí y ahora, vuelco todo este aprendizaje a “La vida es hoy’, un taller en donde brindaré pautas y herramientas para salir de los momentos de crisis en las diversas facetas de la vida tanto laboral, familiar y personal”, cuenta el conductor de ‘Por Dios y por la plata’.

Esto será totalmente distinto a todo lo que has hecho anteriormente...

En mis espectáculos como comediante he pretendido siempre mostrar mi mirada del mundo, desde la confrontación, la ironía, el sarcasmo. Aquí, es distinto, aquí pretendo apoyar en mostrar que es posible alcanzar la felicidad, desde el amor propio y utilizando nuestros superpoderes: Confianza, Voluntad y Disciplina. ‘La vida es hoy’ es un llamado a descubrir el superhéroe que habita en cada uno de nosotros, despertarlo y hacer posible lo imposible.

¿Cómo ha sido el proceso de preparación?

Mis fortalezas son mi testimonio de vida, mi historia de crecimiento, mi lucha por curar heridas familiares y, también, claro, mi capacidad de comunicar y desde ahí motivar al cambio a quienes les falte ese empujón. Yo estoy convencido de que las dificultades sólo son estímulos para ir al siguiente nivel de aprendizaje, de crecimiento.

¿Esta es una nueva faceta?

En realidad no es una nueva faceta, es un yo más auténtico, donde me estoy permitiendo mostrar mi lado más vulnerable, más amoroso, más empático, más real, corriéndome el riesgo de ser juzgado y estar también de acuerdo con eso.

Carlos Galdós anuncia que se casará por tercera vez con su novia Marita: “Sigo creyendo en el amor”

El conductor Carlos Galdós anunció que volverá con su show ‘El amor en los tiempos de Galdós’, donde aprovechará en contar detalles sobre su tercer matrimonio con su actual novia, Marita Cornejo, con quien tiene tres años de relación sentimental y le lleva 16 años de diferencia.

“En mi espectáculo ‘El amor en los tiempos de Galdós’ compartí detalles de mi matrimonio, de cómo es casarse por tercera vez, es un acto kamikaze y me da mucha risa porque mucha gente me dice que no lo haga, pues consideran que es un acto suicida, pero el matrimonio es un paso más. Yo sigo creyendo en el amor, siempre apuesto por el amor, el hecho que haya tenido otros dos matrimonios no significa que no me hayan amado. Me han amado y mucho. El hecho que haya tenido un tiempo límite (sus anteriores matrimonios), no significa que haya sido una mala experiencia, sino han sido la experiencia que ha tenido que ser y en la forma que tenía que ocurrir”, expresó Galdós.