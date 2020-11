Por: Fernando ‘Vocha Dávila’

Este hombre de 47 años sigue soñando, sumando proyectos, restando miedos, pero también acumulando achaques. Carlos Galdós es un comunicador que asume la vida divirtiéndose. Es un ‘tío’ que borró de su diccionario la palabra ‘aburrimiento’.

Te separaste dos veces, ¿te volverías a enamorar?

Tengo novia.

¿Cómo la conociste?

Por Tinder.

¡¿De verdad?!

Conversamos, salimos y ahora estamos conviviendo.

¿Tan rápido?

Ella me visitó en la casa, llegó la pandemia, creíamos que eso se acababa en quince días y seguimos juntos.

¿Te asusta volver a convivir?

Es mejor para compartir gastos.

¿Todo 50-50?

La persona que entra a mi casa sabe que hay recibo de Luz del Sur, Sedapal y a todos les metemos ‘hacha’.

Carlos Galdós: "De Farfán me gusta su billetera; de Yahaira, todo". (Foto: Allen Quintana/Trome)

¿Cómo te llevas con tus ‘ex’?

Con Yolanda, la mamá de mi hija mayor, ahora somos hermanos.

Estás exagerando...

La veo y me ruborizo. Le digo: ‘¡Cómo pudimos tener una relación tan incestuosa!’.

¿Qué tan real es esa ‘hermandad’?

Ella me puede llamar a la hora que sea y yo voy. También es viceversa.

¿Una cosa que no repetirías en tu relación?

Ya no funciona eso de: ‘Me conoces tanto tiempo y debes saber cuándo me siento mal o bien’.

¿Y ahora cómo es?

Mi pareja despierta y me dice: ‘No hagas bromas, no jodas, no estoy de humor’. Y agrega: ‘No eres tú, soy yo’.

¿Piensas casarte?

Me gustan los matrimonios, ser el señor que está parado en el altar.

¿Siempre se acaba el amor?

Cambia, se transforma, el tema es que soy como un reloj suizo, al cuarto o quinto año la relación ya fue.

Tu actual chica no va a querer casarse...

Ya no soy el mismo de antes.

Si estás más maduro, ¿te has vuelto achacoso?

En este mes he ido tres veces al doctor.

¿Qué males te dieron?

Por el estrés que vivimos me provocó diverticulitis.

Carlos Galdós: "Tenemos un presidente llamado Martín ‘Todos tienen la culpa, menos yo’ Vizcarra". (Foto: Allen Quintana/Trome)

Complicado...

Tengo el colon lleno, no escucho bien con el oído derecho y cuando estornudo me sale un gas o gotitas de ‘pipí’.

¿Cómo va esa próstata?

Me hice la prueba y confieso que me gustó.

¿Otro síntoma?

Me paso toda la noche yendo al baño a orinar.

¿Qué extrañas de tu juventud?

El ‘Embassy’ del Centro de Lima, echabas una moneda para que baile una chica.

¿Pastillita azul?

Mi ‘amigo’ es un ser independiente, a veces comienza a sentirse cansado. El que a mi edad diga que no la usa, miente.

Tu concepto de los ‘partidores’...

Tienen corazón de político.

¿Por qué?

Son una basura.

¿Los aceptas en tu grupo?

Imposible que tenga cerca a gente de mala entraña.

¿Te da miedo morir?

Solo me importa el presente, me chupa un h... el futuro.

¿De verdad?

La gente se está preocupando por huev...

¿Jovencitas o de tu ‘promo’?

Desde que no tenga que ir a la cárcel para adelante.

¿Cuánto le llevas a tu novia?

Soy quince años mayor, pero te cuento...

Adelante...

Mi primera esposa tiene la misma edad que yo, la segunda es cinco años menor. Vamos subiendo la diferencia, ja, ja, ja.

Los tíos de barrio te dirán: cuando crezcas no vas a cumplir como debe ser...

Les diría: ‘Has ejercicios, pues cuñado, come sano para que la sangre llegue bien a todos lados’.

Hablaste del estrés y sus consecuencias...

Nos han hecho la campaña miserable del miedo.

¿Por qué lo dices?

Tenemos un presidente llamado Martín ‘Todos tienen la culpa, menos yo’ Vizcarra.

¿Dudas de que haya una segunda ola del Covid-19?

Ya no hay a quién infectar en el Perú.

¿Qué hacer?

El día que nos quiten el miedo, nos vamos a enfocar en lo que quedaba pendiente y es meter preso a quien debe ir por corrupción.

¿De acuerdo con la convocatoria de Lapadula?

Estoy impresionado por cómo pudo sacar su DNI en tan poco tiempo.

¿Luis Advíncula?

Le preguntaría si también les paga la curación por dejarlas cojas.

¿La ruptura de Jefferson Farfán y Yahaira?

Me gustan ambos.

¿Cómo es eso?

De él, su billetera, de ella todo.

Estás preparando algo importante...

Que la gente entre a Teleticketplay y ahí está ‘Galdós, viejo de m...’ que será transmitido por Zoom el 7 de noviembre a las 8 de la noche.

Un gran abrazo...

Me da gusto ser elegido por ustedes y siempre poder conversar como uno es, sin caretas.

Se fue como llegó. Acompañado por una sonrisa, con los lentes puestos y un gorrito de ‘palomilla’. El muchacho de Lince sigue igual, aunque se empeñe en decir que está ‘tío’. Amó, ama y siempre tendrá su corazón disponible. Como diría el gran Pablo Neruda: ‘Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida’.