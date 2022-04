A través de Instagram, el presentador de TV, Carlos Galdós, se sumó a la ola de pedidos para que el presidente Pedro Castillo renuncie a su cargo, esto luego de anunciar toque de queda en Lima y Callao, y el descontrol por el paro de transportistas en provincias.

“Usted no quiere escuchar, dijo que iba a llegar al poder para escuchar al pueblo, que iba a ser el gobierno del pueblo. Y cuando el pueblo sale a decirle, así no Castillo, señor Castillo no lo queremos porque no lo está haciendo bien y usted además reconoce que no está preparado para hacerlo”, expresó.

En ese sentido, el comediante instó al mandatario a escuchar a los peruanos y dar un paso al costado. “Usted simplemente no escucha, no le da la gana (…) Por favor, póngase una mano al pecho, no es tan difícil”, agregó.

Carlos Galdós a Pedro Castillo: “¡Usted nos está matando!”

En redes sociales, Galdós utilizó una metáfora para decirle al presidente Castillo que su falta de capacidad está afectando al Perú.

“Es como que usted llevara a sus hijos que son sagrados a un médico y se le enferman cada día más. No le entregan a su hijo sano sino cada vez más enfermo, pero el medico está encajetado en que voy a aprender, me voy a asesorar y cada día su hijo está muriendo un poco. ¡Usted nos está matando! ”, enfatizó con utilizando el hashtag #CastillorenunciaYa.

