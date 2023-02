Carlos Galdós acaparó los titulares de la prensa de espectáculos este viernes 3 de febrero, al revelar que se casó por tercera vez con la empresaria Marita Cornejo. La parejita se dio el ‘sí' en una íntima ceremonia en San Isidro, donde solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

En redes sociales, el conductor posteó imágenes de su boda junto a la también diseñadora arequipeña, en las que se mostraba más que feliz por consumar formalmente su amor luego de más de tres años de relación.

Yolanda Pérez, la primera esposa de Carlos Galdós

Yolanda Pérez fue la primera esposa de Carlos Galdós. Ambos se casaron en 2004 y tras cinco años de matrimonio, decidieron divorciarse. Ella es una exitosa empresaria y dueña de una famosa franquicia de centros de belleza.

Luego de terminar su relación y que el animador abandonara la casa que compartieron, siguieron siendo buenos amigos. Fruto de su matrimonio, tuvieron a su hija Valentina, quien en la actualidad tiene 19 años.

Aunque Galdós no quiso dar detalles de los motivos de su separación, aseguró que decidieron romper básicamente por incompatibilidad de caracteres.

Carla Carbo Ponce de León, la segunda esposa de Carlos Galdós

Carla Carbo Ponce de León fue la segunda esposa de Carlos Galdós. Ella es publicista y se casaron en junio de 2014. Según comentó el conductor de televisión, empezaron a convivir al mes y medio de conocerse y seis meses más tarde se casaron.

Fruto de su relación tuvieron dos hijos pero cinco años después de casarse, se divorciaron. Según el conductor, el motivo de su separación habría sido la monotonía. “Se estaba transformando en algo tibio, aburrido, fofo”, contó”, comentó en aquella oportunidad.

Carlos Galdós y su esposa Carla Carbo

Poco depués, Carla se sentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para acusar a su ex de pedir una reducción de la pensión de alimentos por más de 50% del monto que le pasaba para sus retoños.

En ese momento, la publicista se mostró indignada y aseguró que Galdós era una persona exitosa, con varias empresas, por lo que tenía la solvencia económica para asumir los montos de manutención que acordaron en un primer momento.

Asimismo, aseguró que se separaron por fuertes diferencias y que inclusive firmaron un documento para que ella no hable de él, de lo contrario tendría que pagarle 50 mil soles.

En ese momento, Carla indicó que estaba dispuesta a hablar con el animador para llegar a un acuerdo puesto que lo consideraba un padre presente para sus hijos, aunque reconoció que su comunicación no era muy buena. “Él tiene formas que, para mí, no son adecuadas”, acotó para el programa de Rodrigo González.

Galdós se pronunció sobre el caso mediante un comunicado y aseguró que pidió la reducción de alimentos porque, como todos, pasaba momentos difíciles por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, pidió que los gastos de sus menores fueran compartidos.

CARLOS GALDÓS HABLA DE SUS EXESPOSAS

Pasada la tormenta, Carlos Galdós se confesó y aseguró que guarda los mejores recuerdos de sus dos exesposas. “Yolanda me abrió el mundo. Era una empresaria exitosa y yo manejaba un carro con timón cambiado. Y Carla, me devolvió la fe. Me dio una inyección de vida”, indicó.

MARITA CORNEJO, LA TERCERA Y ACTUAL ESPOSA DE CARLOS GALDÓS

María del Carmen Cornejo es una asesora de imagen, diseñadora y empresaria de 33 años que mantiene una relación con Carlos Galdós desde 2020. Es dueña de la empresa textil Marita Cornejo, donde vende diversas prendas como chompas, chalinas y casacas de fibra natural.

Marita Cornejo, la esposa de Carlos Galdós

El conductor y la empresaria se conocieron en 2020 a través de la aplicación de citas ‘Tinder’, antes de que empiece la pandemia del coronavirus. Ambos comenzaron a convivir en los tiempos de confinamiento y hasta compartieron los gastos del hogar, pese a que se llevan 15 años de diferencia.

En una entrevista para Trome en octubre de 2022, Carlos Galdós confesó que sus dos fallidos matrimonios no fueron fracasos para él, además de no descartar el matrimonio con Marita Cornejo.

“El matrimonio no necesariamente tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con poner en orden algunos términos legales. El matrimonio tiene que ver con ordenar y cuidar a la otra persona. Con el amor tiene que ver la convivencia, los pactos que tienes con tu pareja, pero el matrimonio es un trámite que pone en cuidado ante la ley a la persona con la cual estás conviviendo”, dijo para este diario en aquella oportunidad.

