Carlos Galdós: "Soy un relojito suizo, cada 5 años me divorcio" | ENTREVISTA

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



Un pajarito escapa de otro, lleva algo en su pico y parece que ese es el ‘gran botín’ por el cual pelean. El aleteo es lo que se escucha en este bosque lleno de árboles de olivo. Abajo, la laguna deja oír el movimiento que provocan los peces de colores que repiten una y mil veces su recorrido.



A un costado, sentado en una banca de un escenario tan romántico, se encuentra Carlos Galdós, recientemente divorciado, con la sonrisa de siempre y con la seguridad que ama, aunque usted no lo crea.



¿Por qué esta segunda separación?

Uno se divorcia para no desviarse del camino.



Pero ya son dos veces...

Y en ambas lo hice por amor.



No se entiende...

Amé tanto a Yolanda (primera esposa) y Carla (última), que nos tocó cumplir otro ciclo, porque ya habíamos logrado nuestros objetivos como pareja.



¿Hiciste el último intento por salvar el matrimonio?

Se estaba transformando en algo tibio, aburrido, fofo.



¿No es por alguna ‘canita al aire’?

Justamente, para que no vaya a suceder, decidí terminar esa etapa.



¿Tropezaste con la misma piedra al casarte de nuevo?

No fue con la misma mujer.



Con cada una duraste 5 años.

Soy un relojito suizo. Después, que pasen por su CTS, ja, ja.



¿El ‘sí’ es para toda la vida?

Maldito el que acuñó esa frase.



¿A quién amaste más?

Mis exesposas son los grandes amores de mi vida.



¿En serio?

Son mi gente.



¿Te llevas bien?

Sí, por mis hijos y nosotros mismos, que nos sentimos bien cuando estamos juntos.



¿Qué representan para ti?

Me enseñaron cosas.



¿Culpable de la ruptura?

El problema soy yo, pero sabemos que esto es de a dos.



¿Qué te dejó la primera?

Yolanda me abrió el mundo. Era una empresaria exitosa y yo manejaba un carro con timón cambiado.



¿Y Carla?

Me devolvió la fe. Me dio una inyección de vida.



Has tenido buena suerte.

Y ellas mala conmigo.



¿Qué significa que ‘siguen siendo tu gente’?

En mi cumpleaños tienen que estar.



¿Son las mejores?

Si no lo creyera, no me hubiera animado a tener hijos.



¿Lloraste en cada ‘abertura’?

Se puede, pero hay que dejarla ir: ‘Te agradezco todo y espero que seas feliz’.



Algunos ya habrán empezado a llamarlas. ¿Qué opinas de esos personajes?

Son imbéciles.



¿En serio?

Sí y no tengo dudas de que les parezco lo mismo.



¿Y si una lo lleva a tu casa?

Ha ido y siempre se le sirve menos, se le da la chicha sin azúcar, la papa más dura.



¿Pasó eso?

Con Yolanda ocurrió y el tipo era tan idiota que no supo conquistarla.



"Hay un culto terrible a la juventud que me parece innecesario". (Foto: Andrés Paredes)

Todo ‘suelto en plaza’ asegura que en la cama hay más espacio para descansar.

Es cierto, pero también es rico dormir en ‘cucharita’.



¿Otro tema que te ha sumado la soledad?

Hay días que me despierto y digo: hoy no voy a hacer nada.



¿Solo eso?

He aprendido a valorar el silencio.



¿Nada de bulla?

Cero radio y televisión.



Eres singular.

Ellas eligieron un anormal.



¿Cómo enamoras?

‘Me gustas y vamos con todo’.



¿Aconsejarías casarse?

Me parece genial, lindo, pero lo gozo por turnos, ja, ja.



¿Te quieres volver a arriesgar?

Vivir es un riesgo y amar es parte de ello.



¿Si aparece una mediática?

Y todo lo que hace lo publica con una foto en sus redes, para mí es la castración química.



¿Y si es chibola, voluptuosa y te ‘chambea’ con que es tu seguidora e hincha?

Sé que es mentira, no le intereso.



¿Una reality?

Me hubiera agradado estar en ‘Esto es guerra’, porque allí es todos contra todos.



¿Crees que esta generación no es conservadora con el sexo?

Son la envidia nuestra. En mis tiempos, para agarrar una teta tuve que casarme.



¿Opinión del español Fabio Agostini, que calificó a cada chica que tuvo en sus brazos?

Yo no lo haría.



¿Porque los varones no tienen memoria...?

Ni las mujeres deberían tenerla en un acto privado.



Ahora que estás libre, sales a vacilarte.

Camino mucho, me encanta ver a la gente.



Me refiero a una discoteca.

Me es suficiente con mi casa.



¿De verdad?

Si uno va a bailar, la ‘chela’ está 15 soles y ponen cualquier música. Mejor me reúno en mi depa, compro un six-pack y encima, pongo las canciones que quiero.



¿Cuántos seguidores en tu Twitter?

Millón y medio.



¿Por qué no promocionas marcas?

Es una red personal.



¿Te vas a pintar las canas?

No. Hay un culto terrible a la juventud que me parece innecesario.



¿Sigues levantándote a las 5 de la mañana?

Tengo que estar de 6 a 10 en Radio Oxígeno y a las 5 de la tarde en Capital. Con dos divorcios, tengo que chambear duro, ja, ja.



Dile algo al pueblo que te quiere.

Estoy bien.



¿Qué es lo que deseas hacer en este instante?

Las fotos, que me cag... de frío.



Gracias y a seguir viviendo.

A ustedes no les puedo negar una entrevista. Muchas gracias, por siempre.



Cogió su teléfono, miró el WhatsApp y se marchó tranquilo, sin apuro. Solo él conoce su interior, si sufre o no, pero viene bien recordar una sentencia del genial Gabriel García Márquez. ‘Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa’.