Carlos Galdós regresó a la televisión con un programa nocturno en Panamericana tras su paso por La noche es mía con el nuevo nombre de Por Dios y con la plata con Carlos Galdós, que ha comenzado a ser emitido de lunes a viernes a las 11:00 p.m. El comediante, quien tuvo una tensa entrevista con Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, por su incorporación al canal, se burló de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

“Hemos quedado que acá no hay calatas, no es como el otro programa, es una versión más evolucionada mía. Estoy como Gisela, me voy a volver evangélico”, dijo en su programa.

Luego, en tono de broma, Carlos Galdós dijo que si le aumentaban el sueldo, lloraría como Ethel Pozo, quien estalló en llanto en América Hoy cuando se enteró de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Si me aumentan el sueldo, lloro como Ethel en las mañanas y cuento mi drama”, se burló en su programa Por Dios y con la plata con Carlos Galdós.

‘CHIBOLÍN’ SE MOLESTÓ CON CARLOS GALDÓS

Carlos Galdós se presentó en el set del programa Porque hoy es sábado con Andrés para conversar con Andrés Hurtado sobre su nuevo proyecto en televisión y su regreso a la pantalla chica. Como era de esperarse, también respondió a las críticas del experimentado conductor.

Hace algunos días Hurtado alzó su voz y se quejó con su casa televisora por una supuesta preferencia con el conductor y locutor radial. Por si fuera poco, antes de empezar la entrevista, Andrés Hurtado aclaró que él estaba “obligado” a recibir a Galdós en su programa.

“Lo voy a recibir en el set solo por la política del señor Leonardo Bigott que accedió con su equipo de gerentes, que invitaron ellos al señor Galdós a mi programa. Lo voy a tener por la democracia, lo voy a recibir porque recibo ordenes del equipo de gerentes”, manifestó Andrés Hurtado.

Luego, al leer las críticas que había tenido Andrés Hurtado contra el nuevo programa de Carlos Galdós, este no se quedó callado y le recordó el popular personaje de ‘Chibolín’, catalogándolo como lo mejor que hizo en televisión.

“Acá dice ‘Chibolín’, yo que culpa tengo. Así se ponga un traje de mil dólares va ser ‘Chibolín’ toda su vida. Pero no reniegues de ti, de tu vida. Tu eres ‘Chibolín’, eres Andrés Hurtado y eres ‘Chibolín’, es lo mejor que has construido en tu vida”, señaló Galdós.

“‘Chibolín’ es lo mejor que construyó en su vida, ‘Luz Gordita’, grandes homenajes en la televisión peruana. No te desmayabas, no imitabas a Keiko. Lo mejor que has parido en la televisión peruana ha sido ‘Chibolín’, no tengan amnesia televisiva, por favor”, concluyó.

