Hacen aclaración. Estas semanas las cuentas de Twitter de Carlos Guerrero estuvieron en el blanco de las críticas por su contenido claramente racista y misógino. La radio señala que el locutor fue víctima de hackeo y que está conversando con su abogado para ver las medidas que toma.

Tras la ola de críticas, Radio Mágica se pronunció en defensa de su locutor y señaló en un escueto comunicado que había sido víctima de hackeo. “Sobre las imágenes que han venido circulando en estos últimos días conteniendo mensajes racistas y misóginos emitidos supuestamente desde una cuenta que pertenecería a nuestro locutor Carlos Guerrero, él ha señalado no ser el autor de dichos comentarios y que su cuenta habría sido hackeada”.

En el documento también se señala que Carlos Guerrero conversará con su abogado para ver las medidas que tomará. “El viene conversará con su abogado para tomar las acciones legales que correspondan”, menciona la publicación de Radio Mágica.

Finalmente, Radio Mágica pide disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos con el malentendido. “Reiteramos en este comunicado que Radio Mágica no comparte los mencionados comentarios, y que está en contra de cualquier comentario o conducta que incentive actos de discriminación y de violencia así como cualquier comentario misógino. Estaremos pendientes de los actos que decida realizar nuestro locutor Carlos Guerrero para llegar al origen de lo ocurrido”, se indica en el comunicado.

Como se recuerda, Carlos Guerrero usó una nueva cuenta de Twitter para negar que él haya sido el autor de los fuertes mensajes. “Hace unos días están apareciendo en una cuenta ‘we all together’ comentarios alusivos a discriminación, homofóbicos, etc. Comunico que esos comentarios no mer pertenecen. La cuenta fue hackeada. Gracias”, escribió.

