Con cerveza y música despidieron al ‘Patrón de la cumbia’ | FOTOS

Con cerveza en mano y al ritmo de ‘Serrana mía’, más de un centenar de seguidores le dieron el último adiós a Carlos Ramírez Centeno, ‘El patrón de la cumbia’, quien el último domingo falleció a causa de una complicación renal.

“Hay que recordarlo con su linda música, por lo buena persona que era con la gente y con su familia”, pidió Giancarlo Ramírez, uno de los hijos del músico durante el velorio. “Les agradezco muchísimo a todos por acompañar a mi padre”, declaró Carla, otra de sus hijas, quien no pudo contener las lágrimas poco antes de trasladar los restos del líder y fundador del ‘ Grupo Centeno’ al cementerio de Huachipa, donde fue cremado.

TIENEN AL SUCESOR



Además, Giancarlo Ramírez aseguró que su hermano tomará la batuta de la agrupación para continuar el legado musical de su padre. “Mi hermano Carlos Ramírez Junior es el sucesor, eso está claro porque el ‘ Grupo Centeno’ continuará de todas maneras”, adelantó.

Asimismo, el alcalde del distrito, Álex Gonzales, prometió que renombrarán un parque con el nombre del cantante para honrar su trayectoria artística.

COLEGAS DIERON EL PÉSAME



En tanto, sus colegas de ‘Los Destellos’ y ‘Guinda’ también se acercaron a despedir a su entrañable amigo y colega.

“Él identificaba a casi toda la cumbia costeña, sus canciones eran un éxito en los grupos por donde pasaba. Antes que hiciera el ‘Grupo Centeno’’, estuvo en ‘Guinda’, grabó muchos temas con nosotros y tuvimos una amistad muy bonita”, recordó César Morales, director de ‘Guinda’.

“Definitivamente ha dejado una escuela y es una pérdida lamentable para la cumbia peruana”, añadió Judith Delgado, vocalista de ‘Los Destellos’.

De igual modo, Jackie Castañeda contó que hace un mes y medio coincidió con el músico en Nueva York, donde ella radica, y premonitoriamente le dijo que ‘tal vez ya no se vuelvan a ver’. (F. López)

BONITA Y MENTIROSA



Eres bonita, pero mentirosa

engañas a los hombres

siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa

Dices te quiero, te quiero mi amor

dices te amo con loca pasión

pero no lo dices con buena intención

porque tú no tienes, tú no tienes corazón