El reconocido actor Carlos Thorton presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ a uno de sus tres hijos, Alonso Thorton Olano (22 años). La conductora Tula Rodríguez hizo un peculiar comentario y confesión sobre el joven que ya estudia actuación.

“ No, no me gustan los chibolos, es para mi sobrina . Hagan un primer plano, miren este muchacho, qué guapo que es”, dijo Tula sonrojando al joven, quien contó que estudia teatro en la Pontificia Universidad Católica.

Según explicó la conductora, Carlos Thorton Junior estudió en un conocido colegio cerca de su casa y su nombre era muy comentado por los mismos estudiantes.

“ Porque este muchacho alborota mi barrio, saben qué zona ¿no?, Chacarilla, porque has estudiado al frente de mi casa . Decían ‘mira ese chico, qué guapo, es el Thorton, es mejor que su papá'”, agregó.