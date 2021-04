Tomate Barraza llora al confesar que él y sus padres se contagiaron de Covid-19: “Cuídense mucho”

Carlos ‘Tomate’ Barraza reapareció en el programa ‘América hoy’ para confesar que él y sus padres se contagiaron de coronavirus. El locutor se mostró preocupado por la salud de su padre quien se vio más perjudicado por esta enfermedad.

Ahora que atraviesa un duro momento, ‘Tomate’ Barraza se animó a pedirle a las personas que veían el programa que se cuiden y que no incumplan las medidas de seguridad.

“Cuídense mucho, no puede ser posible que haya gente que crea que no va a ser contagiada y no saben los equivocados que están. Lo que pedimos ahorita es que mi papá no tenga secuelas y se pueda recuperar. Yo, sin mis viejos, no soy nada”, indicó.

Al borde de las lágrimas, Carlos ‘Tomate’ Barraza agradeció a las personas que lo han apoyado en este difícil momento que atraviesa su familia por culpa de la pandemia.

Como se recuerda, ‘Tomate’ ha sido protagonista e varios escándalos en las últimas semanas por su fallida relación con Vanessa López. En agosto del año pasado, Barraza cantó con su orquesta en fiesta familiar pese a que estaba prohibido por la pandemia.