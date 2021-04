‘Tomate’ Barraza llora tras declaraciones de Vanessa López y niega ser acosador

Carlos ‘Tomate’ Barraza lloró en declaraciones al programa ‘amor y fuego’ tras escuchar las acusaciones de Vanessa López quien lo tildó de ‘acosador’ y de haberle sido infiel con la cantante María Grazia Polanco.

Asimismo, Tomate Barraza indicó que evalúa tomar acciones legales contra su expareja por las fuertes acusaciones que hizo en su contra.

“Lo único que quiero es el bienestar de mis hijas. Las acusaciones son bastante serias y fuertes, por eso, si amerita el hecho que haya una acción legal, se tendrá que hacer”, precisó Tomate Barraza.

Asimismo, Carlos Barraza no pudo evitar quebrarse al negar que sea un golpeador y acosador, pero sí reconoció que fue un mal esposo.

Por otro lado, ‘Tomate’ Barraza no quiso confirmar o negar si ella le fue infiel. “Quiero mantener una buena relación por mi criatura”, expresó el locutor tras el escándalo.

VANESA LÓPEZ SE SIENTE ACOSADA

López indicó que la última carta notarial que ha recibido llegó luego que revelara que está saliendo con una persona. Para ella, la actitud del popular ‘Tomate’ Barraza es similar al “acoso”, pues también le han llegado cartas a su mamá.

“Me ha llenado de cartas notariales, hasta (las ha enviado) a mi familia. Nunca me llamó ni me escribió (para arreglar las cosas) Él me está llenado de cartas notariales y eso, para mí, es como un acoso, no me deja tranquila. Tengo estrés y cuido a mi bebita 24/7, estoy con ella todo el día y llenarme de este tipo de cosas me incomoda”, expresó López.

