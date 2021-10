El conductor y cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza tuvo que ser operado de urgencia; sin embargo, aclaró que se encuentra estable de salud.

“Tuve una intervención quirúrgica porque tenía unas glándulas en el cuerpo que estaban inflamadas y lo más recomendable, por el antecedente cancerígeno de mi madre, era sacarlas, así que me retiraron esas glándulas y todo salió bien gracias a Dios. Es importante hacerse sus chequeos”, precisó el locutor radial.

¿Continúas hospitalizado?

Ya salí por voluntad propia porque no me gusta estar en hospitales o clínicas. Estoy descansando en mi casa y solo voy a la radio a trabajar. Estoy estable y todo chévere. En siete días me quitan los puntos. Trataré de descansar lo más que puedo y ya el 16 regreso a los escenarios en el ‘Oktober Salsa’ junto a Maelo y Frankie Ruiz.

‘Tomate’ Barraza se retiró glándulas mamarias para evitar un cáncer a futuro: “Estaban inflamadas”

SU HIJA ES ‘PINKY’ DE LA PRIMOGÉNITA DE KEIKO

Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori, sorprendió a sus seguidores de TikTok al mostrar la amistad que comparte con Gaela Barraza, hija del actor y conductor radial ‘Tomate’ Barraza.

A través de unos videos de la conocida red sociales, las jóvenes demostraron que tienen una gran complicidad. En las imágenes se las ve peleando a manera de broma y cantando un tema en inglés, mientras bailan y se divierten.