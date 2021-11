‘Tomate’ Barraza se hace prueba sobre consumo de cocaína: “Mi honra fue puesta en tela de juicio”

QUIERE EVITAR ESPECULACIONES. Con el fin de desmentir lo dicho por su expareja Vanessa López que es consumidor de sustancias ilícitas, Carlos ‘Tomate’ Barraza decidió hacerse una prueba toxicológica que pruebe que no consume cocaína y así difundirlo en el programa de Andrea Llosa.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de salsa llegó hasta un conocido laboratorio para realizarse una prueba de cabello y determinar que no consume cocaína. De esta forma el salsero limpiaría su imagen.

“¿Cómo estás, Andrea? Bueno lo prometido, aquí, me encuentro en Laboratorios Integrados, aquí está el consentimiento que acabo de firmar para la prueba por el tema de cocaína”, se le escucha decir en la grabación mientras una enfermera le explica cuáles son los procedimientos.

En las imágenes se observa cómo la enfermera obtiene cabello de ‘Tomate’ Barraza y lo coloca en un recipiente para someterlo a prueba.

“Quiero agradecerle a Andrea Llosa y a todo su equipo de producción por ayudar a realizarme esta prueba por el bienestar y la tranquilidad de mis hijas y de mi familia. Mi honra ha sido puesta en tela de juicio y yo no voy a permitir que nadie me perjudique de esa manera”, escribió en su Instagram.

‘TOMATE’ BARRAZA Y ANDREA LÓPEZ EN ‘ANDREA’

Días atrás, Carlos ‘Tomate’ Barraza se presentó en el programa de Andrea Llosa, junto a su expareja Vanessa López para desmentir a las acusaciones de madre de su última hija.

El locutor radial negó que sea consumidor de drogas: “Yo nunca he consumido sustancias, nunca. Para nadie es un secreto que en la familia hay problemas de ese tipo. Mucha gente no lo sabe, pero tengo un medio hermano que toda su vida luchó por esa lacra que es la drogadicción”, dijo enfáticamente.

Además, el presentador aseguró que está dispuesto a realizar una prueba toxicológica (muestra de cabello) para limpiar su imagen.

“Nunca ha tenido ninguna intención de probar sustancias... Para mí, esa es la peor acusación que me han hecho en mi vida, sabiendo que yo no consumo drogas. Lo que yo he venido a hacer aquí, porque lo pedí públicamente, es que me tomen la prueba de cabello. (…) Ella misma pidió la prueba de cabello, así que aquí estoy”, aseguró.