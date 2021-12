Tomate Barraza estuvo este viernes en el set de Andrea Llosa para recibir los resultados del examen toxicológico que se practicó hace unas semanas, luego que su exesposa, Vanessa López, le pidiera que se realizara la prueba si iba quedarse varios días con su hija.

En conversación con la conductora, Carlos Barraza reveló que no había tenido en cuenta que el examen era muy doloroso, porque tuvieron que quitarle varios cabellos de la cabeza, con el fin de comprobar si no había consumido drogas en los últimos seis meses.

“Es un procedimiento bastante doloroso porque te quitan cabello por cabello y me dejaron un hueco como si fuera un fraile. Ahorita ya me creció un poco pero era todos los días tratar de disimular el hueco. Yo pensé que me iban a sacar un mechón pero no, el procedimiento duró una hora y 45 minutos y era cabello tras cabello desde la raíz”, indicó.

Carlos Barraza confesó que el examen toxicológico fue muy doloroso porque tuvieron que quitarle varios cabellos de la cabeza.

TOMATE NO CONSUME COCAÍNA HACE SEIS MESES

Según reveló Andrea Llosa al final de su programa este viernes, Carlos ‘Tomate’ Barraza no consumió cocaína en los últimos seis meses tal y como lo comprobó un examen de cabello que le realizaron hace varias semanas.

“Es un alivio, me acabo de quitar una mochila de casi 35 kilos y te agradezco nuevamente”, le dijo el cantante a la conductora. Asimismo, rompió en llanto por la confirmación de la noticia.

“Es muy fácil señalar con cosas tan dolorosas, porque creo que las drogas son lo peor que existe en este mundo, pero gracias a Dios siempre me he rehuído a esas cosas. Han sido días duros, que me han estado cuestionando, burlándose, pero he estado tranquilo porque confío en mí”, dijo Tomate entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR

Peluchín explota contra Sebastián Lizarzaburu: “Ese manganzón que vive con Andrea San Martín ¿qué paga?”

Andrea San Martín jura que su hija de 3 años gasta más de 8 mil soles mensuales y le pide más dinero a Juan Víctor

Ducelia Echevarría se consagra como la mejor competidora del 2021 de EEG