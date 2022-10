Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, desde Miami, dijo que podría demandar a Magaly Medina por la forma tan ofensiva como se expresó de él al hablar de la relación que tuvo con la ‘Señito’ y del libro que escribió donde narró cómo fue su relación con la conductora de ‘El gran show’.

¿Carlos, te mortificaste por lo que dijo Magaly, de que fuiste el ‘cargacarteras’ de Gisela?

Sí, me molesta la manera tan ofensiva como habla de mí, ya es hora de que me deje en paz. S i quiere tomar mi nombre que sea a regañadientes, pero no insultándome. Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá porque a ella la ven por ‘Super Perú’ y puede meterse en problemas si le hago la denuncia porque le van a quitar la visa, mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal... pero el ‘cargacarteras’... Yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta, ya han pasado muchos años, no piensa en mi madre que es anciana, en mi familia, en la familia de Gisela. A mí que no me metan en su lío porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro.

¿Por qué escribiste: ‘Yo nunca hubiera estado contigo por fea por fuera y horrible por dentro’?

Porque ella preguntó ‘qué vio Gisela en este tipejo’, por eso puse la foto porque en esa época era guapo y ella se fijó en mí.

¿Te atreverías a bailar en el programa de Gisela?

No, en esa época lo dije un poco en broma, ahora no me interesa.

‘GISELA SE ASUSTÓ’

¿Gisela y tú no han vuelto a conversar?

No. Viendo la situación de Roberto (que le fue infiel) y yo, a él lo llevó al programa, lo presentó con bombos y platillos y a mí no me quiere ver ni en pintura por el libro, porque dice que fue una traición escribirlo. Creo que se dejó llevar por lo que decían, pues primero me demandó por difamación y luego cambió la demanda por citar su nombre completo. En el libro no hubo una calumnia para ella.

¿Se asustó Gisela?

Sí, allí no se habló de nada malo y lo dijeron Magaly, Jaime Bayly y Rosa María Palacios en su momento.

¿Cuántos ejemplares se hicieron?

La primera edición fue de 15 mil ejemplares, la segunda edición iba a ser igual, pero se paralizó. Yo me sorprendí mucho cuando Gisela fue al SIN, pues me preguntaba por qué se había ofendido. Al final eso (la vista al SIN) la perjudicó a ella, pues querían utilizar la línea editorial de su programa porque ella pesaba mucho en esa época.

La relación de ustedes duró siete años...

Así es, la pasábamos bien. Claro, Gisela ganaba más que yo porque era la conductora, ella fue creciendo y yo me quedé estancado, eso fue lo que sucedió. Hay mujeres que luchan por su pareja, pero en este caso no fue así y, bueno, conoció después a Roberto Martínez y se casó con él a los 6 o 7 meses.

Pero lo de Roberto no duró porqué ‘sacó los pies del plato’...

Eso se sabía, yo no estaba con Gisela y escuchaba los rumores, pero como no tenía vela en el entierro no me metía y pensaba que ella se iba a dar cuenta.

Parece que Gisela no tuvo suerte porque mira lo que le pasó con Carmona, que en paz descanse.

Exactamente, es que empezó a buscar a hombres con más posición profesional, porque eso siempre le decían, que se busque un doctor, abogado, etc., es como Magaly. ¿Tú crees que se iba a fijar en un camarógrafo? No, pero estuvo con Ney Guerrero que recién estaba escalando como productor, parecido a lo que vivimos nosotros.

¿ Y estás solo?

Me casé y divorcié, estoy solo. No tengo hijos, mi relación duró 4 años.